Confirmado: Tu nómina bajará hasta 95€ en 2026 por este nuevo recargo obligatorio

Desde el 1 de enero de 2026, millones de trabajadores en España notarán una reducción automática en sus nóminas debido al incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), tal y cómo ha confirmado el Boletín Oficial del Estado (BOE) a medida que nos acercamos a finales de año.

¿Cuál es el objetivo de esta medida? Reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ese dinero conocido popularmente como la 'hucha de las pensiones' con la finalidad de prepararla ante la jubilación masiva que se espera de la futura generación baby boom.

En realidad, no se trata de un mecanismo nuevo puesto que se aplica desde 2023 con un recargo del 0,6% sobre la base de cotización, pero en 2026 pasará al 0,9%. Un aumento que se seguirá repartiendo entre empresas y trabajadores: la parte del trabajador sube del 0,13% al 0,15% y la empresa asume el 0,75% restante.

Si hacemos cálculos, el impacto mensual será muy pequeño: entre 1,8 y 3,7 euros en la nómina neta para la mayoría de trabajadores, siendo aquellos que cotizan en la base máxima (63.1800 euros anuales) quienes más notarán la reducción (94,77 euros al año).

¿Nunca te has fijado en tu nómina? Hazlo a partir de ahora porque este recargo aparece bajo el concepto 'Contingencias comunes - MEI'. Y lo mejor es que no vas a tener que hacer nada: de todo se encarga la empresa y su equipo de asesoría.

Por otro lado, este descuento nunca afectará al cálculo de la pensión futura, ya que no se considera en la base reguladora. Además, es el primer aumento de los varios que se esperan de aquí a 2029, puesto que el Gobierno, para garantizar las pensiones, ha previsto más subidas.