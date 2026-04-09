Confirmado por National Geographic: este paseo marítimo de Tarragona es de los más bonitos de Cataluña

Cataluña es una comunidad autónoma conocida por su espectacular costa, pero más allá de los destinos masificados existen rincones que sorprenden por su belleza. Uno de ellos está en la provincia de Tarragona y ha sido destacado por la prestigiosa revista National Geographic.

El paseo marítimo de Altafulla, el más bonito de España

Hablamos del paseo marítimo de Les Botigues de Mar, en Altafulla. Un enclave que combina historia, tranquilidad y vistas privilegiadas al mar Mediterráneo.

Este paseo destaca por su singularidad y está separado del tráfico rodado por una hilera de casas que originalmente fueron almacenes de pescadores y comerciantes allá por el siglo XVIII.

Con el paso del tiempo, estas construcciones se transformaron en viviendas, aunque conservan su esencia marinera. Un detalle que le da encanto especial y lo diferencia de otros paseos marítimos más modernos.

Altafulla / Google

Si nos centramos en el entorno natural, este también juega un papel elemental. Justo frente al paseo se encuentra la playa de Altafulla, de arena fina y dorada, reconocida con bandera azul por la calidad de sus aguas.

Muy cerca de la zona se ubica la cala del Canyadell, considerada una playa virgen y uno de los destinos más bonitos de la Costa Daurada. Un espacio ideal si estás buscando tranquilidad y tener un contacto directo con la naturaleza, algo que no experimentarías en playas urbanas mucho más concurridas y desarrolladas

Más allá de su paseo marítimo, Altafulla ofrece un patrimonio histórico. Su Vila Closa, de origen medieval, alberga monumentos muy visitados como el castillo y la iglesia de Sant Martí.

Un consejo: en 2026, este rincón es una alternativa ideal si estás buscando disfrutar del mar sin grandes aglomeraciones. Un paseo con historia que demuestra que aún quedan tesoros por descubrir en la costa catalana.