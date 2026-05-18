Confirmado: los nacidos entre 1960 y 1970 solo podrán jubilarse a los 65 años si cumplen este requisito

Si eres un trabajador nacido entre 1960 y 1970, estás a punto de convertirte en la primera generación en enfrentarse de lleno al nuevo modelo de jubilación diseñado tras la reforma de las pensiones.

La Seguridad Social ya ha confirmado que este grupo deberá cumplir condiciones mucho más exigentes para poder retirarse con el 100% de la pensión, sobre todo a partir de 2027, cuando finalice definitivamente el periodo transitorio iniciado hace más de una década.

La principal novedad afecta de lleno a la edad ordinaria de jubilación. Para aquellos que no alcancen una larga carrera de cotización, la retirada se retrasa hasta los 67 años. Solo habrá una excepción: podrán jubilarse a los 65 años aquellos trabajadores que acrediten al menos 38 años y 6 meses cotizados.

Jubilados haciendo deporte en un parque / FREEPIK.

Esto supone un cambio importante si se compara la situación con generaciones anteriores: miles de empleados tendrán que prolongar su vida laboral si no quieren sufrir recortes permanentes en su pensión. Además, las penalizaciones por jubilación anticipada son ahora más duras, ya que los coeficientes reductores se aplican directamente sobre la cuantía final de la pensión, no sobre la base reguladora.

A todo esto se suma otro cambio clave que ya se encuentra en vigor: la Seguridad Social ha activado un sistema dual para calcular la pensión.

El trabajador podrá elegir entre mantener el cálculo tradicional de los últimos 25 años cotizados o emplear el nuevo método que computa los últimos 29 años descartando los dos peores ejercicios.

Se trata de una fórmula pensada para quienes sufrieron periodos de desempleo o pérdida de ingresos en la recta final de su carrera profesional.

Sin embargo, incluso quienes logren acceder al 100% de la base reguladora notarán otro impacto en sus nóminas por culpa del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Por lo que debes permanecer muy atento a estas novedades para no ver mermada tu pensión.