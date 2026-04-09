Confirmado: no todo el mundo lo sabe, pero existen más de 400 deducciones autonómicas para la Declaración de la Renta

Ya se han abierto los primeros plazos en relación a la Declaración de la Renta y los expertos coinciden: lo ideal es no presentar el primer borrador que se haga, dado que es imprescindible revisar determinados parámetros de la misma.

Y no hablamos únicamente de que los datos reflejados en ella se hayan elaborado de manera correcta, sino a que existen multitud de deducciones a nivel autonómico que mucha gente estaría pasando por alto.

Así lo comentaban en la emisión más reciente de ¨La Tarde¨de la cadena COPE. En ella, se especificaba que existen un total de 402 tipos de deducciones repartidas entre las distintas Comunidades Autónomas de España.

Estas últimas, como no podía ser de otra manera, sirven para reducir la carga fiscal que conlleva la Declaración de la Renta. Pero, ¿por qué no todo el mundo es consciente de la existencia de las mismas?

Según recogen los expertos, el mayor problema tendría que ver con una grave falta de comunicación por parte de las administraciones. En este sentido, desde el programa se resaltaba la falta de medidas encaminadas a informar a los contribuyentes al respecto.

¨No conozco niguna iniciativa de ninguna Comunidad Autónoma que recuerde a sus contribuyentes que tienen derecho a muchísimas dedicciones por todo tipo de situaciones¨, aclaraba José María Camarero.

En este sentido, son muchos los tipos de deducciones que se pueden aplicar en función de donde viva la persona: las hay para cubrir gastos del gimnasio, por compra de bicicletas eléctricas e incluso por seguros dentales.

De ahí el importante consejo en el que muchos expertos insisten en cuanto se abren los plazos para presentar la Declaración de la Renta: lo ideal es revistar el borrador dos o tres veces e informarse primero sobre cualquier deducción disponible.