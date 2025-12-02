Confirmado por Meteocat: Lluvia, sol o nieve en Catalunya, según dónde vivas

El Servei Meteorològic de Catalunya, más conocido como Meteocat, ha confirmado que este martes 2 de diciembre de 2025 el tiempo en Catalunya será de lo más variable, dependiendo de la zona en la que te encuentres. Ya sabemos que vivimos en una especie de microestado con sus propios climas, pero lo de hoy es muy diferente.

A primera hora de la mañana, el cielo estará parcialmente cubierto por nubes altas y medias, aunque también habrá momentos en los que se despejará por completo. Será el momento más tranquilo de la jornada.

Sin embargo, hacia media mañana, las nubes volverán a recorrer la región de oeste a este, acompañadas de nubes bajas que dejarán el cielo muy nublado o cubierto en buena parte de Catalunya. Pasamos del sol de primeras horas a las nubes de mediodía.

Hasta media mañana, se prevé la presencia de algunas nubes bajas en el oeste de la Depresión Central, en la cordillera prelitoral central y en puntos del litoral central y norte. Será a partir de mediodía cuando comience a llover en puntos del Pirineo y Prepirineo occidental, precipitaciones que pueden extenderse al resto del tercio norte y oeste de Catalunya.

Aunque las cantidades acumuladas se prevén muy escasas, en el Pirineo occidental pueden ser algo más abundantes, con una cota de nieve que se situará entre los 1.200 y 1.400 metros: zonas de montaña principalmente, aunque también otros municipios que se encuentren en zonas elevadas y puedan experimentar algún bajón térmico.

Si nos centramos ahora en las temperaturas, se mantendrán similares o ligeramente más bajas que las registradas en jornadas anteriores, aunque subirán levemente en puntos del norte de Ponent.

En este caso, el Meteocat recomienda prestar atención a los cambios meteorológicos que se irán dando a lo largo del día, puesto que el clima variará de forma significativa según la ubicación en la que te encuentres. Un mosaico climático que caracteriza a Catalunya de siempre.