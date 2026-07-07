Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suiza - ColombiaCuadro MundialEgipto - Argentina polémicaMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialCuándo juega Argentina MundialGol anulado Argentina-EgiptoPartidos Mundial hoyEliminadas MundialClasificación Tour de FranciaEtapa 5 Tour de FranciaMundial 2030Próximo partido EspañaPaolo GalbiatiEspaña - BélgicaLamine YamalMiguel IndurainMercado Fichajes hoyMundial 2026Partidos WimbledonCalendario España MundialMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Horarios MotoGP GP de AlemaniaIreneLongevidad CristianoMikel MerinoPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: multado con 3.000 euros por tener el extractor de humo en la cocina orientado de forma errónea

Los extractores de humo pueden suponer un conflicto entre los residentes de la comunidad de vecinos

Extractor de humo

Extractor de humo / SPORT.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Desde hace unos días, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lleva advirtiendo sobre la presencia de altas temperaturas diurnas y nocturnas en la Península y Baleares. En este contexto, tener la ventana abierta es una de las pocas alternativas para aliviar el calor.

No obstante, este gesto para refrescar la casa también nos hace más vulnerables a los ruidos del exterior. Asimismo, pueden entrar a la vivienda todo tipo de olores, humos o vapores del resto de vecinos.

En las comunidades de vecinos, los extractores de humo pueden suponer un conflicto entre los residentes. Al abrir las ventanas, cualquier salida mal instalada puede provocar una molestia.

En este caso, los extractores de la cocina que no cumplan con los requisitos del Código Técnico de Edificación (CTE) pueden acarrear una multa de hasta 3.000 euros para el infractor, según la Comunidad Autónoma.

Una campana extractora

Una campana extractora / SPORT.es / Sport

Al respecto, el CTE señala que "las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta del edificio". Por lo tanto, no se puede instalar un extractor orientado al patio de luces de la comunidad de vecinos.

Además, las bocas de expulsión deben estar separadas por un mínimo de tres metros "de cualquier elemento de entrada de ventilación y de los espacios donde puede haber personas de forma habitual, tales como terrazas, balcones, etc.".

Según el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), los vecinos tienen prohibido desarrollar en la vivienda cualquiera de las actividades que deriven en "molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

Noticias relacionadas y más

Por último, cabe destacar que la legislación puede variar localmente. Las sanciones pueden oscilar entre los 750 euros y los 3.000 euros, dependiendo de la regulación de cada ayuntamiento.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Ilia Topuria, antes de su derrota ante Justin Gaethje: 'Lo único que sé es que todo lo que me va a pasar de aquí en adelante va a ser maravilloso
  2. Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo
  3. Irene, camionera: 'Hoy me he ido a Logroño y Cantabria, de vuelta a Madrid me he quedado a medio camino porque no me daban las horas
  4. Los conductores coinciden: “Ya no quiero el coche con marchas. Es más fácil y te puedes centrar en ver lo que pasa a tu alrededor”
  5. De rostro habitual de Telecinco a verse arruinada y viviendo de okupa: 'Necesito que me ayuden
  6. Asesinan a la periodista Roxana Guzmán tras un mes secuestrada
  7. Entrará en vigor: Catalunya ofrece una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas dependientes que esperan su prestación
  8. Joan Manuel Serrat explica su pasión por la bici: 'Yo insistí en seguir un Tour desde dentro

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: multado con 3.000 euros por tener el extractor de humo en la cocina orientado de forma errónea

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: multado con 3.000 euros por tener el extractor de humo en la cocina orientado de forma errónea

Jorge, enfermero, avisa sobre el aire acondicionado: "Es mucho mejor utilizar la ventilación natural a través de las ventanas"

Jorge, enfermero, avisa sobre el aire acondicionado: "Es mucho mejor utilizar la ventilación natural a través de las ventanas"

Así es el pueblo más bonito de España en julio de 2026 según National Geographic

Así es el pueblo más bonito de España en julio de 2026 según National Geographic

Muere un hombre en el primer día de la fiesta de Sanfermines

Muere un hombre en el primer día de la fiesta de Sanfermines

Volver a trabajar cobrando una pensión tiene letra pequeña: así cambiaría la cuantía trabajando un tercio de la jornada

Volver a trabajar cobrando una pensión tiene letra pequeña: así cambiaría la cuantía trabajando un tercio de la jornada

Pedro Sánchez aprueba un presupuesto récord: espera recaudar más dinero con los impuestos

Pedro Sánchez aprueba un presupuesto récord: espera recaudar más dinero con los impuestos

Bélgica se ríe de Trump: los jugadores imitaron el baile del presidente en un gol tras la controversia con Balogun

Bélgica se ríe de Trump: los jugadores imitaron el baile del presidente en un gol tras la controversia con Balogun

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "El porcentaje de retención del IRPF en la pensión depende de varios factores"

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "El porcentaje de retención del IRPF en la pensión depende de varios factores"