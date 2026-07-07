Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: multado con 3.000 euros por tener el extractor de humo en la cocina orientado de forma errónea

Desde hace unos días, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lleva advirtiendo sobre la presencia de altas temperaturas diurnas y nocturnas en la Península y Baleares. En este contexto, tener la ventana abierta es una de las pocas alternativas para aliviar el calor.

No obstante, este gesto para refrescar la casa también nos hace más vulnerables a los ruidos del exterior. Asimismo, pueden entrar a la vivienda todo tipo de olores, humos o vapores del resto de vecinos.

En las comunidades de vecinos, los extractores de humo pueden suponer un conflicto entre los residentes. Al abrir las ventanas, cualquier salida mal instalada puede provocar una molestia.

En este caso, los extractores de la cocina que no cumplan con los requisitos del Código Técnico de Edificación (CTE) pueden acarrear una multa de hasta 3.000 euros para el infractor, según la Comunidad Autónoma.

Una campana extractora / SPORT.es / Sport

Al respecto, el CTE señala que "las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta del edificio". Por lo tanto, no se puede instalar un extractor orientado al patio de luces de la comunidad de vecinos.

Además, las bocas de expulsión deben estar separadas por un mínimo de tres metros "de cualquier elemento de entrada de ventilación y de los espacios donde puede haber personas de forma habitual, tales como terrazas, balcones, etc.".

Según el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), los vecinos tienen prohibido desarrollar en la vivienda cualquiera de las actividades que deriven en "molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

Por último, cabe destacar que la legislación puede variar localmente. Las sanciones pueden oscilar entre los 750 euros y los 3.000 euros, dependiendo de la regulación de cada ayuntamiento.