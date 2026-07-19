SOCIEDAD
Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: hay vecinos que no tendrán que pagar las reformas del edificio si se cumplen estas condiciones
La normativa establece que determinados propietarios pueden quedar exentos de asumir el coste de algunas obras cuando no son obligatorias y no han dado su consentimiento
Vivir en una comunidad de vecinos implica asumir una serie de derechos y obligaciones que están regulados por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), la normativa que establece cómo debe gestionarse un edificio o una urbanización.
Además de esta ley, cada comunidad puede contar con sus propios estatutos para desarrollar determinadas normas de convivencia o funcionamiento.
Entre esas obligaciones está el pago de las cuotas comunitarias, que sirven para cubrir el mantenimiento de las zonas comunes, así como las reparaciones o mejoras que puedan surgir con el paso del tiempo.
Sin embargo, hay ocasiones en las que esos fondos no son suficientes y la comunidad se ve obligada a aprobar una derrama extraordinaria para hacer frente a una obra o gasto concreto.
¿Qué dice realmente la Ley de Propiedad Horizontal?
En este punto surge una duda muy habitual entre los propietarios: ¿es posible negarse a pagar una derrama extraordinaria? La respuesta no siempre es la misma y depende de varios factores que recoge la propia Ley de Propiedad Horizontal.
Un propietario puede quedar exento de pagar una derrama si se cumplen las condiciones recogidas en el artículo 17.4 de la Ley de Propiedad Horizontal. La norma establece que los vecinos que voten en contra de obras o mejoras que no sean imprescindibles para garantizar la conservación, la habitabilidad, la seguridad o la accesibilidad del edificio no tendrán que asumir su coste.
Este supuesto afecta a actuaciones de carácter voluntario, como la construcción de un gimnasio en la urbanización o una reforma de la fachada por motivos exclusivamente estéticos y no por necesidades relacionadas con la seguridad, la sostenibilidad o el mantenimiento del inmueble.
Estos son los dos requisitos que debes cumplir para no pagar
Ahora bien, negarse a asumir el coste de una reforma no es suficiente por sí solo. Para poder acogerse a lo que establece el artículo 17.4 de la Ley de Propiedad Horizontal, el propietario debe cumplir una serie de condiciones muy concretas.
Para poder quedar exento de asumir ese gasto deben cumplirse dos requisitos:
- El primero es que la actuación aprobada no sea una obra obligatoria, es decir, que no sea necesaria para garantizar la seguridad, la accesibilidad o la conservación del edificio.
- El segundo consiste en dejar constancia del desacuerdo con la decisión de la comunidad. Lo habitual es que este tipo de actuaciones se voten en una junta de propietarios, por lo que el vecino deberá expresar su oposición durante la reunión o, si no ha podido asistir, comunicarla por escrito en un plazo de 30 días desde que reciba la notificación del acuerdo.
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