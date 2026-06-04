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Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: estas serán las multas si no tienes un seguro para perros

La normativa está pendiente de aprobación, pero ya ha estipulado cómo serán sus sanciones

Imagen de un PPP

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Ramón Baylos

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Existen ciertos matices de la Ley de Bienestar Animal de 2023 que generan mucha confusión, dado que consisten en normativas de la legislación que aún no son exigibles a nivel estatal. Es decir, la Ley está aprobada, pero hay ciertos aspectos que aún no han entrado en vigor.

No obstante, es cuestión de tiempo que lo hagan en los próximos meses y años dado que ya están en proceso de desarrollo como, por ejemplo, las posibles multas que recibirán los dueños de un perro en caso de no tener seguro para él.

En este sentido, hay un apartado de dicha Ley de Bienestar Animal en la que se especifica que todo propietario de un perro debe tener un seguro de responsabilidad civil por el mismo. Algo que ha destapado muchas polémicas.

La razón de esto último tiene que ver con que la regla no solo se aplicaría a los 'Perros Potencialmente Peligrosos', sino a cualquiera de ellos independientemente de su raza y características.

Lo que más llama la atención de este apartado de la Ley tiene que ver con las multas que los propietarios podrían recibir en caso de que no cumplieran con este requisito, ascendiendo a 10.000 euros en los peores casos.

Por resumirlo mucho, este seguro se deberá contratar de cara a que alguien se haga cargo de los posibles daños que el perro pueda ocasionar tanto a personas, otros animales o incluso materiales.

Por otro lado, y el motivo principal por el que este último no es exigible a nivel estatal, es que el reglamento se está desarrollando en estos momentos, de tal forma que todos sus matices queden reflejados a la perfección en la Ley de Bienestar Animal.

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Sin embargo los propietarios de perros se encuentran muy dividios al respecto, habiéndose generado un debate de difícil conclusión. Sea como sea, todo apunta a que estas sanciones serán aplicables a nivel nacional más pronto que tarde.

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