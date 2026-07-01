MASCOTAS
Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: prohibido tener al gato en el balcón o la terraza de manera permanente y continuada
Olvídate de tener a tu mascota en el balcón continuamente porque te puede salir muy caro
Ya era hora de que una normativa se preocupase de la salud y protección de nuestros animales de compañía. La Ley de Bienestar Animal ha reforzado las normas sobre la tenencia responsable de mascotas en España y establece una prohibición clara para los propietarios de gatos: no pueden permanecer de forma permanente y continuada en terrazas, balcones, patios, azoteas o espacios similares.
¿Qué busca esta medida? Por un lado, garantizar unas condiciones adecuadas para el bienestar de los animales, y por otro lado, evitar situaciones de abandono o aislamiento.
La disposición se encuentra recogida en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que considera una infracción mantener habitualmente a perros o gatos en este tipo de espacios exteriores cuando se convierten en su lugar de residencia.
La norma no impide que los felinos o los perros salgan ocasionalmente al balcón o a la terraza, siempre bajo la supervisión de sus dueños.
Lo que sí prohíbe es que permanezcan ahí de forma continuada, especialmente cuando quedan expuestos durante largos periodos de tiempo a altas temperaturas, al frío, a la lluvia o a otros riesgos ambientales.
Los expertos en bienestar animal lo tienen claro: balcones y terrazas pueden suponer un peligro para los gatos debido al riesgo de caídas, golpes de calor o estrés.
Además, vivir aislados en estos espacios limita su capacidad para desarrollar comportamientos naturales y reduce el contacto con las personas, un aspecto fundamental para la salud y el bienestar físico y mental de las mascotas.
La legislación también establece que ningún animal de compañía puede permanecer sin supervisión durante más de tres días consecutivos, una obligación que pretende evitar situaciones de abandono dentro de los hogares.
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