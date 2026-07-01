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Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: prohibido tener al gato en el balcón o la terraza de manera permanente y continuada

Olvídate de tener a tu mascota en el balcón continuamente porque te puede salir muy caro

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David Cruz

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Ya era hora de que una normativa se preocupase de la salud y protección de nuestros animales de compañía. La Ley de Bienestar Animal ha reforzado las normas sobre la tenencia responsable de mascotas en España y establece una prohibición clara para los propietarios de gatos: no pueden permanecer de forma permanente y continuada en terrazas, balcones, patios, azoteas o espacios similares.

¿Qué busca esta medida? Por un lado, garantizar unas condiciones adecuadas para el bienestar de los animales, y por otro lado, evitar situaciones de abandono o aislamiento.

La disposición se encuentra recogida en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que considera una infracción mantener habitualmente a perros o gatos en este tipo de espacios exteriores cuando se convierten en su lugar de residencia.

La norma no impide que los felinos o los perros salgan ocasionalmente al balcón o a la terraza, siempre bajo la supervisión de sus dueños.

Perro en un balcón

Perro en un balcón / Archivo

Lo que sí prohíbe es que permanezcan ahí de forma continuada, especialmente cuando quedan expuestos durante largos periodos de tiempo a altas temperaturas, al frío, a la lluvia o a otros riesgos ambientales.

Los expertos en bienestar animal lo tienen claro: balcones y terrazas pueden suponer un peligro para los gatos debido al riesgo de caídas, golpes de calor o estrés.

Además, vivir aislados en estos espacios limita su capacidad para desarrollar comportamientos naturales y reduce el contacto con las personas, un aspecto fundamental para la salud y el bienestar físico y mental de las mascotas.

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La legislación también establece que ningún animal de compañía puede permanecer sin supervisión durante más de tres días consecutivos, una obligación que pretende evitar situaciones de abandono dentro de los hogares.

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