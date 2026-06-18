Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: una comunidad de vecinos puede prohibir mascotas si cumple estos requisitos

La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal supuso un importante cambio en la protección de perros, gatos y otras mascotas en España. Sin embargo, tres años después de su aprobación, sigue existiendo una duda frecuente entre muchos propietarios: ¿puede una comunidad de vecinos prohibir la presencia de animales en un edificio?

La respuesta no es tan sencilla como parece. Aunque la normativa reconoce a los animales como "seres sintientes" y refuerza su protección, no elimina automáticamente las normas internas de las comunidades de propietarios que limiten o regulen la tenencia de mascotas. De hecho, una sentencia dictada en abril de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vigo dio la razón a una comunidad de vecinos frente al propietario de un perro, respaldando la validez de determinadas restricciones recogidas en los estatutos del edificio.

Según recuerdan los administradores de fincas, la Ley de Propiedad Horizontal permite que las comunidades establezcan limitaciones relacionadas con los animales siempre que estas figuren expresamente en los estatutos y se hayan aprobado siguiendo el procedimiento legal correspondiente. Además, para que dichas restricciones tengan plena eficacia frente a terceros, deben estar inscritas en el Registro de la Propiedad.

Esto significa que una persona que compre una vivienda en una comunidad con una prohibición válida podría verse obligada a cumplirla, incluso aunque desconociera su existencia en el momento de la compra. Más allá de las prohibiciones totales, las comunidades también pueden regular aspectos concretos de la convivencia. Por ejemplo, exigir que los animales circulen con correa por las zonas comunes, limitar su acceso a determinados espacios o actuar frente a situaciones que generen molestias, como ruidos continuados, suciedad o daños en elementos comunitarios.

No obstante, los expertos recuerdan que la simple tenencia de una mascota no constituye una actividad ilegal. La clave está en si el comportamiento del animal provoca perjuicios a otros vecinos o afecta al correcto uso de las instalaciones comunes. En caso de incumplimiento de las normas comunitarias, la comunidad puede iniciar acciones legales para exigir el cese de la conducta considerada molesta o contraria a los estatutos.

Por otro lado, los propietarios que no estén de acuerdo con estas limitaciones disponen de varias opciones. Pueden impugnar judicialmente los acuerdos si consideran que vulneran la ley o resultan abusivos, o intentar modificar las normas a través de la junta de propietarios. Eso sí, cuando las restricciones forman parte de los estatutos de la comunidad, su modificación requiere unanimidad de todos los propietarios. Si se trata únicamente de normas internas de convivencia, basta con una mayoría simple para cambiarlas.