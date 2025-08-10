Confirmado por la ley: Hasta 7.500 euros por recibir mensajes de WhatsApp fuera del horario laboral

Es posible y plausible que muchos de los lectores de esta noticia hayan recibido un mensaje de WhatsApp cuando no están en su horario de trabajo. A algunos no les importa, aunque a otros les molesta que les perturben cuando representa que deben desconectar de la faena.

A partir de ahora, los que se hayan identificado con la segunda opción podrán reclamar que la empresa les abone una penalización por no respetar los tiempos de descanso de su trabajador. Así lo recoge el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, en relación con la protección de los "derechos del trabajador en relación con el entorno digital y la desconexión".

El artículo, concretamente, advierte que los trabajadores "tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador para el desarrollo de su actividad laboral".

A la práctica, eso implica que cada empleado debería tener el derecho de no recibir notificaciones de ningún tipo relacionadas con el entrono laboral cuando no se encuentre en el horario de trabajo.

"Los trabajadores tienen derecho a la desconexión digital fuera de su tiempo de trabajo en los términos legales o convencionalmente establecidos", indica exactamente la ley. Existe la posibilidad de que sí que pueda recibirlos siempre que la política interna de la empresa sea clara con este tema e indique que se pueden monitorizar los dispositivos para el control laboral, aunque nunca hacer un espionaje indiscriminado.

Sin embargo, esto nunca podrá suponer una invasión de su vida personal, es decir, no podrán enviar mensajes para tareas laborales por WhatsApp fuera del horario. Además, también se presupone que el trabajador no tiene la obligación de responder dichos mensajes durante su tiempo libre.

La realidad es que muchas empresas no tienen una política clara en este sentido, pero lo que sí que es seguro es lo que indica la ley. De esta manera, si en alguna ocasión la empresa intenta contactar con un trabajador, este tiene el amparo legal para denunciar dichas prácticas ante Inspección de Trabajo o, directamente, puede negarse a responder sin consecuencias.

Las sanciones por el incumplimiento de la ley supone una multa que va desde los 751 euros, hasta los 7.500 euros en función de la gravedad del asunto y el tamaño de la compañía expedientada.