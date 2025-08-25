¡Confirmado! Lamine Yamal hace oficial su relación con Nicki Nicole con esta foto

Lamine Yamal ha confirmado lo que muchos ya sospechaban: su relación con Nicki Nicole. En las últimas semanas, la pareja había acaparado titulares debido a los rumores sobre un posible romance, y cada vez surgían más pruebas que los vinculaban.

Las especulaciones comenzaron en julio, cuando la cantante argentina acudió a la polémica fiesta de cumpleaños del delantero del Barça. Después, Nicki Nicole fue vista en el palco del estadio Johan Cruyff junto a la familia y amigos de Lamine durante la celebración del Gamper.

Los rumores se intensificaron cuando se corrió la voz de que el joven tenía a la artista como fondo de pantalla en su móvil. Por si fuera poco, tras ser vistos juntos en varias ocasiones, la pareja fue pillada en un lujoso hotel de Mónaco.

Hace tan solo unos días, ambos compartieron 'Stories' de Instagram mostrando los resultados de sus partidas de Mario Kart, un gesto que los unía mucho más.

Este lunes, Yamal ha hecho oficial, por fin, su relación con la cantante. Y no lo ha hecho un día cualquiera, sino, en el 25 cumpleaños de la argentina.

El futbolista del Barcelona ha querido hacerle un regalo especial compartiendo la primera imagen de ellos juntos en una 'Storie' de Instagram. En esta, se ve a la pareja celebrando el cumpleaños con un globo en forma de corazón, un enorme ramo de rosas, pétalos y velas encima de la mesa, y un pastel de cumpleaños blanco.

Foto Lamine Yamal / Instagram

Un detalle que ha llamado especialmente la atención es la manera en que el futbolista agarra a Nicki Nicole por la cintura, sugiriendo que no solamente son amigos, sino que hay algo más entre ellos.