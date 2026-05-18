Confirmado por la Justicia: miles de jubilados podrán reclamar hasta 14.000 euros a la Seguridad Social

Miles de jubilados podrían reclamar a la Seguridad Social cantidades retroactivas de hasta 14.000 euros tras el cambio de criterio judicial sobre el conocido complemento por maternidad, también llamado complemento de aportación demográfica. Diversas sentencias nacionales y europeas han considerado discriminatorio que esta ayuda se concediera únicamente a mujeres entre 2016 y 2021, dejando fuera a muchos padres que cumplían exactamente las mismas condiciones.

El origen del conflicto se encuentra en una normativa que reconocía un incremento en la pensión contributiva a las madres con dos o más hijos, como compensación por el impacto que la maternidad podía tener en su carrera laboral. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó en 2019 que excluir automáticamente a los hombres vulneraba el principio de igualdad de trato recogido en la legislación comunitaria.

A partir de esa decisión, la jurisprudencia española comenzó a adaptarse progresivamente. El Tribunal Supremo ha respaldado posteriormente el derecho de muchos padres pensionistas a percibir este complemento, siempre que cumplieran los requisitos exigidos durante ese periodo.

La clave está en el carácter retroactivo de las reclamaciones. Como el complemento suponía un porcentaje adicional sobre la pensión mensual, muchos afectados pueden reclamar ahora las cantidades acumuladas durante varios años. Dependiendo de la cuantía de la pensión y del tiempo transcurrido, los atrasos podrían alcanzar cifras cercanas a los 14.000 euros o incluso superiores en determinados casos.

Los potenciales beneficiarios son pensionistas con prestación contributiva que accedieron a la jubilación, viudedad o incapacidad permanente entre 2016 y 2021, tienen dos o más hijos y no recibieron en su momento este complemento.

Para iniciar el proceso, los afectados deben solicitar a la Seguridad Social la revisión de su pensión y el reconocimiento del complemento con efectos retroactivos. En caso de negativa administrativa, la vía judicial se ha convertido en el camino habitual para lograr el reconocimiento del derecho. De hecho, numerosos tribunales ya han emitido sentencias favorables obligando al organismo público a abonar tanto el complemento como los atrasos correspondientes.

Este nuevo escenario judicial podría afectar a miles de pensionistas en España y reabre el debate sobre las diferencias de trato aplicadas durante años en determinadas prestaciones vinculadas al sistema público de pensiones.