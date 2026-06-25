Confirmado: Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán cobrar el 100% de la pensión contributiva

Solo hay una manera de conseguir el 100% de la pensión contributiva al llegar a la jubilación, lo cual pasa por cumplir con los dos requisitos esenciales que propone la Seguridad Social al respecto.

El primero de ellos tiene que ver con alcanzar la edad ordinaria de jubilación, la cual se establece en función del segundo requisito: si la persona cuenta con 38 años y 3 meses cotizados o no. De tal manera, la cosa quedaría así:

Si la persona cumple con los años cotizados, se podrá jubilar a los 65 años

Si la persona no cumple con los años cotizados, se podrá jubilar a los 66 años y 10 meses

Esa es la razón por la que aquellas personas que nacieran entre los 60 y los 70 ya están empezando a enviar las solicitudes de jubilación a la entidad, dado que muchas se encuentran entrando a la edad ordinaria requerida.

Ahora bien; la Seguridad Social establece otro requisito adicional para acceder a la pensión contributiva, el cual consiste en haber contado con al menos 15 años cotizados y que dos de ellos fueran en los 15 años previos a la jubilación.

En caso de que el usuario solicite la jubilación sin cumplir con los requisitos de edad (y, por tanto, se considere como jubilación anticipada), la Seguridad Social podrá aplicarle los famosos coeficientes reductores.

Estos últimos se conforman como penalizaciones en la pensión que hacen que no llegue al 100% de la base reguladora, lo cual ha generado un intenso debate al respecto que está pendiente de una resolución definitiva.

El problema de esto último reside en que hay muchas personas que superan con creces el requisito de 38 años y 10 meses cotizados, por lo que solicitan la posibilidad de jubilarse antes de lo establecido por la Seguridad Social sin recibir la ya mencionada penalización.

En conclusión, aquellas personas nacidas entre los 60 y los 70 deberán tener cuidado y solo enviar la solicitud en caso de que cumplan la edad mínima con el objetivo de que su futura pensión no se vea afectada.