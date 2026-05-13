SOCIEDAD
Confirmado: Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán acceder al 100% de la pensión contributiva a partir de 2026
Aunque será necesario cumplir una serie de requisitos para acceder a ello
Si naciste entre 1960 y 1970, eres elegible en 2026 para solicitar una pensión contributiva al 100%. Eso sí, deberás cumplir con una serie de requisitos absolutamente necesarios para que la solicitud sea aceptada.
En primer lugar, y como condición más importante de todas, será necesario haber trabajado (y cotizado) un mínimo de 38 años y 3 meses. Sin esa confirmación en el historial laboral, la jubilación no podrá efectuarse a los 65 años.
Aquellos trabajadores que no cuenten con el suficiente tiempo cotizado no podrán jubilarse a los 65 años, sino que, bajo el nuevo modelo de pensiones, deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para recibir el 100% de la pensión.
Aunque las condiciones puedan ser duras a día de hoy, lo cierto es que ya se ha confirmado que en 2027 serán todavía más restrictivas. Y es que será necesario tener 65 años, y de esos 65, 38 años y 6 meses deberán ser cotizados.
Si en 2027 no se alcanza ese nuevo mínimo establecido, entonces la edad para cobrar el 100% de la pensión pasará a ser de 67 años. Esta generación de trabajadores pasará a ser así la primera en jubilarse bajo las nuevas condiciones.
Obviamente, solicitar una jubilación anticipada siempre es posible, pero hay que tener en cuenta que las penalizaciones son más duras que nunca antes. Y eso se debe a que se aplican una serie de coeficientes reductores que afectan de forma vitalicia al cobro mensual.
A todas estas novedades, además, hay que sumarle las dos nuevas formas de calcular la pensión: o bien con el cálculo tradicional considerando los últimos 25 años, o con el nuevo modelo de considerar los 29 años más recientes y descartando los dos peores.
En definitiva, las pensiones se están endureciendo claramente. Si bien sigue siendo posible alcanzar el 100% de la pensión, los requisitos son cada vez más estrictos. Y lógicamente surge la duda: ¿cómo serán las pensiones dentro de 20 años?
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