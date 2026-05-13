Confirmado: Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán acceder al 100% de la pensión contributiva a partir de 2026

Si naciste entre 1960 y 1970, eres elegible en 2026 para solicitar una pensión contributiva al 100%. Eso sí, deberás cumplir con una serie de requisitos absolutamente necesarios para que la solicitud sea aceptada.

En primer lugar, y como condición más importante de todas, será necesario haber trabajado (y cotizado) un mínimo de 38 años y 3 meses. Sin esa confirmación en el historial laboral, la jubilación no podrá efectuarse a los 65 años.

Aquellos trabajadores que no cuenten con el suficiente tiempo cotizado no podrán jubilarse a los 65 años, sino que, bajo el nuevo modelo de pensiones, deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para recibir el 100% de la pensión.

Aunque las condiciones puedan ser duras a día de hoy, lo cierto es que ya se ha confirmado que en 2027 serán todavía más restrictivas. Y es que será necesario tener 65 años, y de esos 65, 38 años y 6 meses deberán ser cotizados.

Si en 2027 no se alcanza ese nuevo mínimo establecido, entonces la edad para cobrar el 100% de la pensión pasará a ser de 67 años. Esta generación de trabajadores pasará a ser así la primera en jubilarse bajo las nuevas condiciones.

Imagen de un jubilado / sport

Obviamente, solicitar una jubilación anticipada siempre es posible, pero hay que tener en cuenta que las penalizaciones son más duras que nunca antes. Y eso se debe a que se aplican una serie de coeficientes reductores que afectan de forma vitalicia al cobro mensual.

A todas estas novedades, además, hay que sumarle las dos nuevas formas de calcular la pensión: o bien con el cálculo tradicional considerando los últimos 25 años, o con el nuevo modelo de considerar los 29 años más recientes y descartando los dos peores.

En definitiva, las pensiones se están endureciendo claramente. Si bien sigue siendo posible alcanzar el 100% de la pensión, los requisitos son cada vez más estrictos. Y lógicamente surge la duda: ¿cómo serán las pensiones dentro de 20 años?