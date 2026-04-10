Confirmado por Jaume Fontanals, experto en microbiota: "El zumo de naranja no es tan sano como parece"

El zumo de naranja ha sido durante años uno de los grandes protagonistas del desayuno en muchas familias. Asociado a la vitamina C y a un estilo de vida saludable, pocos cuestionaban sus beneficios, que los tiene indudablemente. Sin embargo, ahora algunos lo pone en tela de juicio.

Jaume Fontanals, experto en microbiota, ha lanzado una seria advertencia que ha sorprendido a muchos. Según explica el especialista, esta bebida no es tan saludable como solemos pensar.

En un vídeo que él mismo ha compartido en redes sociales, el divulgador confirma lo que ya imaginábamos: un vaso de 250 mililitros de zumo de naranja puede contener entre 20 y 25 gramos de azúcar. Una cifra que cambia por completo la percepción de este hábito.

Para entenderlo mejor, el experto lo traduce en algo muy visual: equivale aproximadamente a seis cucharaditas de azúcar. Es decir, prácticamente el máximo recomendado para todo un día.

Consecuencias de tomar zumo natural de naranja todos los días / SPORT.es

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja no superar los 25 gramos diarios de azúcar. Con un solo vaso de zumo, estaríamos rondando ese límite sin darnos cuenta. ¿Y cuál es la razón de esto?

El motivo lo contamos en su elaboración. Para obtener un vaso de zumo de naranja se necesitan entre tres y cuatro naranjas, lo que concentra el azúcar natural de la fruta, eliminando al mismo tiempo gran parte de su fibra.

Y ahí está la clave. Consumir la fruta entera aporta saciedad, ayuda a controlar los picos de glucosa y favorece una digestión más equilibrada. El zumo, al eliminar la fibra, no lo consigue aunque muchos creáis que sí.

Eso sí, el mensaje no pasa por eliminar completamente el zumo de naranja de nuestra dieta. El experto apuesta más bien por la moderación: disfrutarlo de forma puntual, siendo conscientes de su impacto en nuestra alimentación diaria.