Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ansu FatiBOEBayern - PSG horarioBarça - Levante femeninoDónde ver Barcelona - Levante femeninoSimeoneDónde ver Barcelona NantesPiquéJulián ÁlvarezFinal 8 Hockey PatinesFinal ChampionsFinal Four EuroligaQuinta plaza ChampionsXavi PascualÚltima final Champions ArsenalClasificación La VueltaVuelta a España femenina Etapa 5Rafa Jódar RomaHorarios MotoGPRefugio ArtetaDescenso LaLigaEspaña Europeo sub-17Barcelona Final Champions FemeninaUFCGiro ItaliaCarné de conducirMikel ArtetaLuis EnriquePS Store
instagramlinkedin

SEGURIDAD SOCIAL

Confirmado por el INSS: millones de trabajadores podrían quedarse sin incapacidad permanente por este fallo común

El verdadero motivo por el que la Seguridad Social está denegando tantas incapacidades

¿Has solicitado la incapacidad permanente? Cuidado con estas preguntas 'trampa'

¿Has solicitado la incapacidad permanente? Cuidado con estas preguntas 'trampa' / Sport

David Cruz

David Cruz

La pensión de incapacidad permanente seguirá siendo una de las prestaciones más vigiladas por la Seguridad Social a lo largo de este año. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a través de los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI), está endureciendo los controles y negará muchas solicitudes por errores que, en muchos casos, pueden evitarse.

Esta normativa, regulada por el Real Decreto 1300/1995 y la Ley General de la Seguridad Social, establece requisitos estrictos tanto a nivel médico como administrativo.

Según numerosos expertos jurídicos, gran parte de las denegaciones no se producen porque el trabajador no esté enfermo, sino porque el expediente presenta fallos importantes tanto de contenido como de forma.

Errores muy comunes que pueden acabar afectando a tu pensión por incapacidad permanente

El primero de los errores más habituales es aportar informes médicos genéricos y sin pruebas objetivas. La Seguridad Social exige documentación detallada, como resonancias, electromiografías o informes recientes de especialistas que acrediten las limitaciones funcionales reales del trabajador.

Otro motivo frecuente de rechazo es solicitar la incapacidad antes de que las secuelas estén estabilizadas. Si el EVI considera que todavía existen tratamientos pendientes o posibilidades de mejoría, la prestación será denegada automáticamente.

Si sufres de estas enfermedades mentales tienes derecho a una pensión por incapacidad permanente

Si sufres de estas enfermedades mentales tienes derecho a una pensión por incapacidad permanente / El Día

También es clave cumplir con el periodo mínimo de cotización cuando la incapacidad deriva de enfermedad común. Muchos trabajadores descubren demasiado tarde que no alcanzan los años exigidos por la ley y pierden el derecho a la pensión.

A esto se suma un error estratégico muy común: pedir un grado superior al que corresponde. Solicitar una incapacidad absoluta cuando las limitaciones solo justifican una total puede provocar la denegación completa del expediente.

Noticias relacionadas y más

Y ten en cuenta que la Seguridad Social recuerda constantemente la importancia de respetar los plazos de reclamación. Tras una negativa del INSS, el trabajador dispone de 30 días hábiles para recurrir. Si deja pasar el tiempo, la resolución ya será firme y tendrá que iniciar el proceso desde cero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial: La DGT cambia las normas y confirma el carné de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos
  2. Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
  3. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
  4. Encuentran sin vida en un coche a la cantante gallega Seila Esencia, tras 15 días desaparecida
  5. Fernando Simón, epidemiólogo, sobre la nueva pandemia: 'Los riesgos del Hantavirus...
  6. Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
  7. Luis Garvía, experto en economía: 'Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años
  8. El economista Gonzalo Bernardos avisa sobre el paro en España: 'Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo que trabajar

Confirmado por el INSS: millones de trabajadores podrían quedarse sin incapacidad permanente por este fallo común

Confirmado por el INSS: millones de trabajadores podrían quedarse sin incapacidad permanente por este fallo común

Mónica García, Ministra de Sanidad: "Los españoles del crucero con hantavirus llegarán a España en tres días"

Mónica García, Ministra de Sanidad: "Los españoles del crucero con hantavirus llegarán a España en tres días"

Dan Buettner, experto en longevidad: "Una simple porción diaria, alrededor de 60 frijoles negros se han vinculado a añadir años a tu vida"

Dan Buettner, experto en longevidad: "Una simple porción diaria, alrededor de 60 frijoles negros se han vinculado a añadir años a tu vida"

Buenas noticias para pensionistas que viven en Madrid: esta nueva ayuda es imprescindible para afrontar el precio de los alquileres

Buenas noticias para pensionistas que viven en Madrid: esta nueva ayuda es imprescindible para afrontar el precio de los alquileres

Ayuso critica a quienes buscan "rédito político" en sus declaraciones sobre la relación con México

Ayuso critica a quienes buscan "rédito político" en sus declaraciones sobre la relación con México

Ya es oficial: este es el nuevo gasto medio por la pensión de jubilación que otorga la Seguridad Social en 2026

Ya es oficial: este es el nuevo gasto medio por la pensión de jubilación que otorga la Seguridad Social en 2026

El consejo de Diego González Rivas que puede ayudarte a dejar de fumar: "No ves el problema hasta que lo tienes"

El consejo de Diego González Rivas que puede ayudarte a dejar de fumar: "No ves el problema hasta que lo tienes"

Nortempo lanza el “trabajo del verano”: 1.000 euros por ir a festivales con acompañante