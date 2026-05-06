SEGURIDAD SOCIAL
Confirmado por el INSS: millones de trabajadores podrían quedarse sin incapacidad permanente por este fallo común
El verdadero motivo por el que la Seguridad Social está denegando tantas incapacidades
La pensión de incapacidad permanente seguirá siendo una de las prestaciones más vigiladas por la Seguridad Social a lo largo de este año. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a través de los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI), está endureciendo los controles y negará muchas solicitudes por errores que, en muchos casos, pueden evitarse.
Esta normativa, regulada por el Real Decreto 1300/1995 y la Ley General de la Seguridad Social, establece requisitos estrictos tanto a nivel médico como administrativo.
Según numerosos expertos jurídicos, gran parte de las denegaciones no se producen porque el trabajador no esté enfermo, sino porque el expediente presenta fallos importantes tanto de contenido como de forma.
Errores muy comunes que pueden acabar afectando a tu pensión por incapacidad permanente
El primero de los errores más habituales es aportar informes médicos genéricos y sin pruebas objetivas. La Seguridad Social exige documentación detallada, como resonancias, electromiografías o informes recientes de especialistas que acrediten las limitaciones funcionales reales del trabajador.
Otro motivo frecuente de rechazo es solicitar la incapacidad antes de que las secuelas estén estabilizadas. Si el EVI considera que todavía existen tratamientos pendientes o posibilidades de mejoría, la prestación será denegada automáticamente.
También es clave cumplir con el periodo mínimo de cotización cuando la incapacidad deriva de enfermedad común. Muchos trabajadores descubren demasiado tarde que no alcanzan los años exigidos por la ley y pierden el derecho a la pensión.
A esto se suma un error estratégico muy común: pedir un grado superior al que corresponde. Solicitar una incapacidad absoluta cuando las limitaciones solo justifican una total puede provocar la denegación completa del expediente.
Y ten en cuenta que la Seguridad Social recuerda constantemente la importancia de respetar los plazos de reclamación. Tras una negativa del INSS, el trabajador dispone de 30 días hábiles para recurrir. Si deja pasar el tiempo, la resolución ya será firme y tendrá que iniciar el proceso desde cero.
- Ya es oficial: La DGT cambia las normas y confirma el carné de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos
- Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Encuentran sin vida en un coche a la cantante gallega Seila Esencia, tras 15 días desaparecida
- Fernando Simón, epidemiólogo, sobre la nueva pandemia: 'Los riesgos del Hantavirus...
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
- Luis Garvía, experto en economía: 'Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años
- El economista Gonzalo Bernardos avisa sobre el paro en España: 'Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo que trabajar