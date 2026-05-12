Confirmado: sí hay derecho a pensión de viudedad aunque el fallecido no estuviera dado de alta en la Seguridad Social

Una mujer ha conseguido que la Justicia le reconozca la pensión de viudedad después de que la Seguridad Social se la denegase por considerar que su marido no estaba dado de alta ni en situación asimilada al alta cuando murió. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha corregido ahora ese criterio y obliga al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a conceder la prestación.

El caso se remonta al 4 de marzo de 2020, fecha en la que murió el marido de Amparo mientras se encontraba en excedencia voluntaria. El trabajador causó baja en la Seguridad Social el 12 de diciembre de 2019 tras solicitar una excedencia de solo tres meses. Su incorporación estaba prevista apenas 8 días después de su muerte.

La Seguridad Social rechazó la pensión alegando que el fallecido no estaba trabajando ni inscrito como demandante de empleo en el momento del fallecimiento.

Además, sostuvo que no alcanzaba el periodo mínimo de cotización exigidio para quienes no se encuentran en alta, ya que acumulaba 4.906 días cotizados, equivalentes a unos 13 años y medio, frente a los 15 años requeridos.

Imagen de una mujer jubiladas / Sport.es

Después de una primera derrota judicial en el Juzgado de lo Social nº de Murcia, la viuda recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia murciano.

Ahora, la Sala de lo Social ha estimado finalmente su recurso aplicando la doctrina 'humanizadora' del Tribunal Supremo.

Los magistrados consideran que no existía una voluntad de abandonar el mercado laboral, ya que la excedencia era de corta duración y el regreso al trabajo era inminente. La sentencia destaca que el fallecimiento se produjo "tan solo ocho días antes" de la reincorporación prevista inicialmente.

Por este motivo, el tribunal concluye que no puede apreciarse un alejamiento definitivo del sistema y reconoce el derecho de la viuda a cobrar la pensión desde la fecha de fallecimiento.