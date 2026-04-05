Confirmado por Hacienda: estos son los pensionistas que se ahorran hacer la declaración de la renta 2026

En España, la declaración de la Renta es una de las principales obligaciones fiscales para los ciudadanos. Anualmente, la Agencia Tributaria establece un periodo determinado para regularizar el IRPF correspondiente a los ingresos obtenidos durante el anterior ejercicio.

En 2026, la campaña sobre la declaración de la Renta comienza el 8 de abril. Desde este fecha y hasta el 30 de junio de 2026 los contribuyentes podrán confeccionar su declaración por Internet.

Por otra parte, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración de los ciudadanos por teléfono desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026. No obstante, deben solicitar una cita para ello desde el 29 de abril hasta el 29 de junio.

De la misma forma, los contribuyentes podrán realizar su declaración de la Renta presencialmente, en las oficinas de Hacienda, desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026. En este caso, deben solicitar una cita previa a partir del 29 de mayo y hasta el 29 de junio.

Declaración de la renta / .

Los jubilados y los pensionistas también tienen que presentar su declaración de la Renta, sobre los ingresos obtenidos por su prestación, entre otros. Ahora bien, todos los años hay pensionistas que están exentos de hacer la declaración de la Renta.

Según ha confirmado el organismo, los pensionistas que reciben una pensión y tan solo tengan un pagador no tienen la obligación de presentar la declaración de la Renta si sus ingresos anuales son inferiores a 22.000 euros.

Los pensionistas con más de un pagador o fuente de ingresos, si están obligados a hacer la declaración de la renta si el segundo pagador aporta más de 1.500 euros al año. Además, también tendrán que presentar la declaración los pensionistas que superen los 15.875 euros brutos anualmente desde sus fuentes de ingresos.

Finalmente, estas son las pensiones que están exentas de tributar IRPF: pensiones de orfandad, pensiones de guerra, pensiones derivadas de actos de terrorismo, pensiones por grado de discapacidad del 65%, prestación familiar por hijo a cargo, prestación a favor de familiares por incapacidad absoluta del titular o pensiones de viudedad que deriven de actos de terrorismo.