Confirmado: Hacienda multa a quienes saquen dinero en efectivo del cajero de esta manera y avisa a los usuarios

La Agencia Tributaria ha intensificado el control sobre los movimientos de dinero en efectivo, sobre todo aquellos que se hacen a través de cajeros automáticos.

Aunque muchos ciudadanos creen que existe un límite legal para retirar efectivo, lo cierto es que en España no hay una cantidad máxima fijada para sacar dinero del banco. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las operaciones pasen desapercibidas.

El foco de Hacienda está en detectar posibles casos de fraude fiscal, y para ello analiza ciertos movimientos que pueden resultar sospechosos. En este sentido, hay cifras concretas que marcan un antes y un después.

A partir de los 1.000 euros, las entidades bancarias están obligadas a identificar al cliente y pueden facilitar información sobre la operación si así lo exigen las autoridades.

¿Y qué sucede si es a partir de los 3.000 euros? En ese momento, saltan las alarmas. Estas operaciones pueden ser comunicadas directamente a Hacienda, que podría iniciar una investigación para comprobar el origen del dinero o el motivo de la retirada. No implica una sanción automáticamente, pero sí un mayor nivel de vigilancia.

El Banco de España aclara las normas sobre retiradas e ingresos de efectivo en cajeros / Archivo

Además, los bancos suelen establecer límites diarios de retirada por motivos de seguridad, generalmente alrededor de 600 euros, aunque estos pueden ampliarse si el cliente lo solicita. En caso de necesitar retirar grandes cantidades, se recomienda avisar previamente a la entidad y, sobre todo, conservar justificantes que acrediten la operación.

El Banco de España recuerda que las entidades deben facilitar el dinero siempre que haya saldo suficiente, aunque pueden pedir identificación en operaciones relevantes. Por su parte, la Agencia Tributaria insiste en la importancia de la trazabilidad del dinero.

De esta forma, retirar efectivo no es ilegal, pero hacerlo en grandes cantidades sin justificación puede llamar la atención de Hacienda. La clave está en la transparencia y en poder demostrar siempre el origen de los fondos.