Mantener actualizados tus datos con Hacienda es vital para evitar sorpresas con multas o embargos, pero un cambio reciente permite a la Agencia Tributaria enviar notificaciones a direcciones distintas a la que tú declares. Por eso es mejor conocer cuáles son estos nuevos criterios.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha avalado que sigan siendo válidas si se prueba que recibiste y leíste el contenido, incluso si no llegó al lugar indicado. Por tanto, aunque hayas indicado tu domicilio, existen otros "lugares adecuados" igualmente válidos.

El nuevo criterio del TEAC sobre domicilios

Según las nuevas resoluciones del TEAC, Hacienda puede optar por domicilios fiscales, centros de trabajo o "lugares adecuados" en procedimientos de oficio, ignorando el que marques expresamente para recibir este tipo de notificaciones.

Esto aplica si el procedimiento lo inicia la Administración (inspecciones, liquidaciones). La clave está en la prueba de conocimiento: si consta que accediste a la notificación, no hay nulidad aunque sea "dirección incorrecta". Esto no funcionaba de la misma manera hasta aplicar estos nuevos cambios.

La Agencia Tributaria es el organismo público de ámbito nacional en España encargado de la gestión, inspección y recaudación de los tributos estatales y aduaneros / SPORT.es

Esto surge porque la Ley General Tributaria (art. 110) permite flexibilidad en notificaciones de oficio, priorizando localizarte eficazmente. Antes, tribunales como el Supremo obligaban a respetar el domicilio designado para defender los derechos; ahora, TEAC prioriza la validez por encima de todo.

Cómo afecta a los procedimientos comunes

En inspecciones o requerimientos, si envían a tu viejo domicilio fiscal o laboral y respondes, vale. Pero si no llega y caduca el plazo designado (10 días para "dirección incorrecta"), pasa a edictal en BOE y se presume como notificado.

Para evitarlo, puedes designar el domicilio preferente o un apartado Correos a través de la Sede Electrónica (a la que puedes acceder con Cl@ve o certificado). Con estos nuevos criterios, es todavía más importante mantener los datos actualizacios con Hacienda.

Actualiza siempre en "Mis datos censales" de AEAT el domicilio fiscal (residencia habitual) y de notificaciones (donde quieras recibirlas). Si ignoran tu dirección y no recibes la notidicación, puedes reclamar nulidad alegando falta de conocimiento (10 días tras enterarte).