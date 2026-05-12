SOCIEDAD
Confirmado por el Gobierno: el nuevo control horario para los trabajadores será digital, accesible en remoto y verificable en tiempo real
Así es el nuevo control de horario para los trabajadores, especificado por el Ministerio de Trabajo.
El Ministerio de Trabajo avanza en la modernización laboral con un nuevo registro horario que elimina papeles y hojas de cálculo, apostando por sistemas digitales fiables. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha confirmado su aprobación inminente, reforzando la transparencia para combatir las horas extra impagadas y el fraude.
Será estrictamente digital, inalterable y con trazabilidad completa: cada fichaje registrará entrada, salida, pausas y tipo de horas (ordinarias o extra). Las empresas deberán detallar si las extras se pagan o compensan con descanso, conservando datos durante 4 años, mínimo.
Además, prohíbe las modificaciones sin consentimiento previo del trabajador, y una de las claves más importantes es que será accesible en remoto para Inspección de Trabajo, que verificará en tiempo real sin que sean necesarias las visitas físicas.
Los trabajadores podrán consultar sus registros mensualmente junto a la nómina. Además, es un sistema que cumple con todos los reglamentos establecidos en la actualidad: datos mínimos, sin geolocalización continua ni biometría invasiva para el trabajador.
Impacto en empresas y empleados
Este nuevo sistema busca beneficiar a todos: reduce litigios por discrepancias, fomenta la conciliación y evita multas graves (hasta 7.500€ por trabajador). Las empresas de cualquier tamaño (desde pymes a multinacionales, incluyendo hostelería) deben adaptarse a estas nuevas herramientas digitales.
Ya hay diferentes apps homologadas con verificación de identidad y alertas automáticas, que son completamente utilizables para cumplir con este nuevo registro horario digital que acaba de ser aprobado por la vicepresidente Yolanda Díaz. ¿Cuál son los próximos pasos?
Cronograma y preparación
La entrada en vigor de este nuevo registro horario digital está previsto para este mismo año 2026, aunque todavía falta la tramitación necesaria. La idea es que se trate de un control que no vigile: visibiliza las cargas reales de trabajo, apoya la reducción de la jornada laboral y la desconexión digital.
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