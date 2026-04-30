Confirmado: Francia cambia las normas y las matrículas rosas pronto llegarán a España pero, ¿qué indican exactamente?

Desde que la DGT instauró la norma de que los vehículos dedicados al transporte de personas (VTC) llevaran matrícula de color azul, la monocromía de esta seña de identificación llegó a su fin.

Y es que, según se puede ver ya por algunas carreteras de España, el sistema de matrículas aceptará un nuevo color: el rosa. Pero, ¿qué es lo que indica este último exactamente? La respuesta es muy sencilla.

Estas matrículas rosas provienen de Francia, donde la asociación ¨40 millions d'automobilistes' promovió una nueva normativa encaminada a clasificar los vehículos de uso temporal de manera diferente.

Algo que se llevaría a cabo con el objetivo de que los cuerpos de seguridad puedan identificarlos más rápido y, de esta manera, evitar posibles fraudes e ilegalidades con las entidades de tráfico.

La medida en cuestión se activó durante el primer trimestre de 2026 en el país galo, y pronto empezaron a aparecer los primeros vehículos con matrícula rosa por carreteras españolas, lo cual nos deja con una segunda pregunta adicional:

¿Habrá un momento en el que la DGT adopte esta medida y la instaure de forma oficial también en España? Lo cierto es que este tipo de matrículas ofrecen información muy útil con la que rastrear y monitorear vehículos de uso temporal.

Sobre todo, por la idea de que en su extremo derecho aparece la fecha hasta que la licencia del mismo es válida. De esta manera, la policía podrá obtener datos sobre posibles infracciones relacionadas con esto último de forma más rápida.

En este mismo sentido, el objetivo de Francia con estas matrículas es reducir la confusión burocrática que se pueda producir cuando los cuerpos de tráfico se ven obligados a intervenir en carretera, lo cual reduciría también posibles riesgos de accidentes derivados de ello.