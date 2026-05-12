PENSIÓN
Confirmado: la falta de alta no siempre impide cobrar la pensión de viudedad
La Seguridad Social rechazó inicialmente la prestación al no estar el trabajador dado de alta en el momento de su muerte
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha reconocido el derecho de una mujer a cobrar la pensión de viudedad después de que la Seguridad Social se la negara inicialmente por una cuestión estrictamente administrativa relacionada con la situación laboral de su marido en el momento de su fallecimiento.
El caso se remonta al 4 de marzo de 2020, cuando falleció el esposo de Amparo. El trabajador se encontraba en excedencia voluntaria desde el 12 de diciembre de 2019, un periodo previsto de tres meses tras el cual tenía intención de reincorporarse a su puesto. Sin embargo, en el momento de su muerte no estaba dado de alta en la Seguridad Social ni inscrito como demandante de empleo.
Con estos elementos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social rechazó la solicitud de pensión de viudedad al considerar que no se cumplía un requisito esencial: estar en alta o situación asimilada al alta. Además, argumentó que tampoco se alcanzaba el periodo mínimo de cotización exigido, ya que el trabajador acumulaba unos 13 años y medio de cotización, frente a los 15 años requeridos en su caso.
Tras esta negativa, Amparo acudió a la vía judicial. Sin embargo, el Juzgado de lo Social n.º 1 de Murcia mantuvo el criterio de la administración, lo que obligó a la viuda a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.
En esta segunda instancia, el TSJ de Murcia ha dado un giro al caso y ha estimado su recurso. El tribunal considera que no puede interpretarse la situación del fallecido como un abandono definitivo del sistema de Seguridad Social, sino como una interrupción temporal de su actividad laboral.
Uno de los elementos clave del fallo es el contexto temporal: el trabajador se encontraba a solo ocho días de finalizar su excedencia y reincorporarse a su empleo. Para la Sala, esta circunstancia es determinante, ya que evidencia la intención clara de volver al mercado laboral.
El tribunal se apoya además en la llamada “interpretación humanizadora” de la normativa de la Seguridad Social, una doctrina del Tribunal Supremo que permite flexibilizar la exigencia del alta cuando las circunstancias del caso así lo justifican. Según esta línea jurisprudencial, no puede ignorarse la realidad vital del trabajador si existe una conexión evidente con el sistema.
En su resolución, el tribunal subraya que no existía voluntad de desvinculación definitiva del empleo y que la aplicación estricta de la norma habría generado una situación de desprotección injustificada.
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