Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: "Las vacaciones anuales no serán inferiores a treinta días naturales"

En España, los trabajadores cuentan con un derecho laboral fundamental que, pese a estar claramente regulado, a menudo se desconoce o se interpreta de forma incorrecta: la duración mínima de las vacaciones anuales. La ley establece que ningún trabajador puede tener menos de 30 días naturales de descanso al año. Así lo establece el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores:

"El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales".

Más de un mes de vacaciones

Esta cifra de 30 días naturales es un límite obligatorio que ninguna empresa, convenio o acuerdo privado puede reducir. Por tanto, los trabajadores tienen asegurado un período de descanso mínimo, independientemente de negociaciones internas o pactos con la empresa.

Uno de los errores más comunes es confundir días laborables con días naturales. Por ejemplo, 22 días laborables pueden parecer “solo tres semanas y media”, pero en realidad superan los 30 días naturales exigidos por ley. Esta confusión genera que muchos empleados subestimen su derecho real.

Otro malentendido frecuente ocurre con los contratos a tiempo parcial. Aunque un trabajador trabaje menos horas, no pierde días de vacaciones: la ley reconoce que los 30 días naturales mínimos se aplican a todos por igual, independientemente de la jornada laboral.

El artículo 38 también establece que las vacaciones no pueden ser convertidas en dinero mientras el contrato sigue activo. La única excepción se da cuando la relación laboral finaliza y el trabajador tiene días pendientes de disfrutar. De lo contrario, la empresa no puede sustituir el descanso por compensación económica.

Avisar con antelación

Además, la ley obliga a que el calendario vacacional se comunique con antelación. Los empleados deben conocer sus fechas de descanso al menos dos meses antes de su inicio, lo que impide cambios arbitrarios por parte de la empresa o ajustes de última hora.

A pesar de estas garantías, la realidad es que en muchos sectores, como la hostelería, el comercio o los servicios domésticos, las vacaciones a veces se acuerdan de manera informal, sin referencia clara a la ley. Los 30 días naturales no son un privilegio: son un derecho mínimo que protege la salud y el bienestar de los trabajadores.