Confirmado: el Estatuto de los Trabajadores permite recuperar las vacaciones perdidas por una baja médica

El verano es el momento más esperado por millones de trabajadores para desconectar de la rutina, descansar y disfrutar de unos días de vacaciones. Sin embargo, una gripe, una lesión o cualquier problema de salud puede arruinar esos planes en cuestión de horas. Lo que muchos desconocen es que la legislación española protege ese tiempo de descanso y permite recuperarlo.

El artículo 38.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que, si un empleado sufre una incapacidad temporal durante sus vacaciones y no puede disfrutarlas con normalidad, tendrá derecho a recuperarlas una vez finalice la baja médica.

La norma deja claro que esos días no se pierden. El trabajador podrá disfrutarlos posteriormente siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses desde el final del año en el que se generaron.

Por ejemplo, una persona que haya solicitado 20 días de vacaciones en agosto y, al quinto día, sufra un accidente o una enfermedad que requiera una baja médica, verá interrumpido automáticamente su periodo vacacional. Los días restantes dejarán de computarse como vacaciones y podrán utilizarse más adelante.

Una vez reciba el alta médica, el empleado podrá solicitar a la empresa que le conceda los días pendientes. La compañía no puede negarse, siempre y cuando el trabajador aporte el correspondiente parte oficial de baja médica que justifique la incapacidad temporal.

Eso sí, esta posibilidad tiene un límite temporal. La ley establece un plazo máximo de 18 meses adicionales para disfrutar de esos días recuperados.

Así, si la baja se produjo durante 2026, el trabajador dispondrá de margen hasta mediados de 2028 para pactar con la empresa cuándo utilizar esas jornadas pendientes.

Los expertos recuerdan la importancia de comunicar la baja lo antes posible y entregar toda la documentación médica necesaria para evitar problemas administrativos.