ECONOMÍA
Confirmado: El Estatuto de los Trabajadores garantiza pagas extra para quienes estén de baja, aunque con un pero importante
El reglamento establece un matiz crucial que afecta a cómo se perciben cuando llega el momento
En los últimos años, ha existido mucha confusión sobre cómo funcionan las pagas extraordinarias en aquellos casos donde la persona se encuentra de baja. Sobre todo, a raíz de varios matices que nunca han quedado del todo claro.
¿La empresa puede pagar menos en la extra en caso de que el empleado esté de baja? Esta es una de las preguntas que más frecuentemente se formulan al respecto, pero el Estatuto de los Trabajadores lo deja claro.
El artículo 31 lo establece de forma directa: las pagas extra se conforman a partir de los días que se hayan trabajado, lo cual puede producir que el pago de la empresa sea menor en ciertas situaciones.
Si la persona ha estado de baja durante una temporada, implica que habrá un número concreto de días en los que no haya trabajado, lo cual repercutirá directamente en la cifra de su paga extraordinaria.
No obstante, hay que tener en cuenta un matiz importante: lo que está haciendo la empresa es pagar una parte proporcional y, normalmente, la Seguridad Social paga una prestación que ya incluye parte de la paga extraordinaria.
Es decir: esta circunstancia no hace que recibas menos dinero, sino que lo harás de manera diferida a lo largo de los meses mientras dure la baja, dado que es la entidad la que se encargará de repartirlo en función de la base reguladora.
Por tanto, de aquí se puede extraer una conclusión clara: si estás de baja laboral, tendrás derecho a seguir recibiendo pagas extraordinarias siempre y cuando se haya acordado de esta manera con la empresa.
Otra cosa sería que estas pagas extra estuvieran prorrateadas, en cuyo caso recibirías una parte de la misma a lo largo de las 12 mensualidades de un año, lo cual debería quedar reflejado en el convenio.
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