TRABAJO
Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: tu empresa no puede negarte este derecho si trabajas 6 horas seguidas
El objetivo es garantizar condiciones de trabajo justas y dignas
La jornada laboral, sobre todo cuando supera las ocho horas, puede convertirse en un reto para la salud y la productividad de los empleados. El cansancio y la rutina pueden afectar negativamente tanto el rendimiento como el bienestar físico y mental.
Es por ese motivo, que los descansos durante la jornada laboral son tan importantes. Permiten a los trabajadores recuperar energías, despejar la mente y mantener un buen nivel de concentración, lo que se traduce en un mejor rendimiento.
El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece el derecho de todos los trabajadores a disfrutar de descansos durante su jornada. En concreto, específica que cualquier empleado que trabaje más de seis horas seguidas tiene derecho a una pausa.
Esta medida busca proteger la salud física y mental, además de fomentar un entorno de trabajo más seguro y eficiente.
Los descansos ayudan a los empleados a concentrarse mejor y a reducir el riesgo de errores o accidentes laborales. Hay varios estudios que han demostrado que estas pequeñas interrupciones mejoran la productividad y el bienestar general.
El descanso obligatorio suele consistir en una pausa mínima de 15 minutos, aunque algunos convenios colectivos o acuerdos internos de la empresa pueden ampliar este tiempo. Es importante destacar que estas pausas no se considera parte de la jornada laboral, por lo que el trabajador no está obligado a realizar tareas durante ellas.
En cuanto a las jornadas de 8 horas, el Estatuto de los Trabajadores permite que el empleado elija entre dos pausas de 15 minutos o una sola pausa de 30 minutos.
Las empresas tienen la obligación de garantizar que sus trabajadores disfruten de los descansos establecidos. El incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones u otras consecuencias legales.
- El BOE lo confirma: el recorte en las nóminas de hasta 95 euros menos que entrará en vigor el 1 de enero
- Buenas noticias para millones de jubilados: esta será la subida de las pensiones máxima y mínima en 2026
- Javier Morant, autónomo: 'Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana
- Un experto en trabajo desvela el trabajo mejor pagado de España: 'Un electricista gana más de 2.500€ y sin límite de edad
- Ángel Gaitan, mecánico, sobre los coches de segunda mano: 'Antes de comprar hay que revisar el coche a fondo
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión
- ¿Quién es la esposa de Carlos Mazón? La discreta primera dama de la Comunitat Valenciana