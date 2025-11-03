Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: tu empresa no puede negarte este derecho si trabajas 6 horas seguidas

La jornada laboral, sobre todo cuando supera las ocho horas, puede convertirse en un reto para la salud y la productividad de los empleados. El cansancio y la rutina pueden afectar negativamente tanto el rendimiento como el bienestar físico y mental.

Es por ese motivo, que los descansos durante la jornada laboral son tan importantes. Permiten a los trabajadores recuperar energías, despejar la mente y mantener un buen nivel de concentración, lo que se traduce en un mejor rendimiento.

El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece el derecho de todos los trabajadores a disfrutar de descansos durante su jornada. En concreto, específica que cualquier empleado que trabaje más de seis horas seguidas tiene derecho a una pausa.

Esta medida busca proteger la salud física y mental, además de fomentar un entorno de trabajo más seguro y eficiente.

Los descansos ayudan a los empleados a concentrarse mejor y a reducir el riesgo de errores o accidentes laborales. Hay varios estudios que han demostrado que estas pequeñas interrupciones mejoran la productividad y el bienestar general.

El descanso obligatorio suele consistir en una pausa mínima de 15 minutos, aunque algunos convenios colectivos o acuerdos internos de la empresa pueden ampliar este tiempo. Es importante destacar que estas pausas no se considera parte de la jornada laboral, por lo que el trabajador no está obligado a realizar tareas durante ellas.

En cuanto a las jornadas de 8 horas, el Estatuto de los Trabajadores permite que el empleado elija entre dos pausas de 15 minutos o una sola pausa de 30 minutos.

Las empresas tienen la obligación de garantizar que sus trabajadores disfruten de los descansos establecidos. El incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones u otras consecuencias legales.