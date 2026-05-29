ECONOMÍA
Confirmado: los españoles podrán jubilarse al 100% a partir de los 56 años si cumplen una serie de requisitos
El Gobierno amplía su normativa con más matices a tener en cuenta
Actualmente existen dos requisitos indispensables para contar con el 100% de la pensión en la jubilación: solicitarla a los 65 años de edad y haber cotizado un mínimo de 38 años y tres meses a lo largo de tu vida.
No obstante, el Gobierno contempla que existen ciertas circunstancias concretas donde estas exigencias no son del todo aplicables. En este sentido, acaba de ampliar una normativa con la que algunos usuarios podrán jubilarse a los 56 años.
Eso sí, estas personas deberán cumplir otros requisitos diferentes, dado que la normativa está ideada para quienes posean una discapacidad igual o superior del 45% en relación a determinadas enfermedades.
¿En cuáles exactamente? Según la normativa, en aquellas que se encuentren recogidas en la lista oficial de patologías de la Seguridad Social. No obstante, el usuario deberá cumplir con otras dos pautas más.
La primera de ellas tiene que ver con haber convivido con dicha discapacidad durante un mínimo de 5 años estando en periodo de cotización; algo que se establece como uno de los primeros filtros a tener en cuenta.
La segunda está más relacionada con la vida laboral de la persona, y la Seguridad Social es clara y directa al respecto: el solicitante debe haber cotizado una cantidad mínima de 15 años a lo largo de su carrera profesional.
Si la persona cumple estos requisitos, el Gobierno garantiza que podrá jubilarse a los 56 años sin que se le apliquen los famosos coeficientes reductores de la Seguridad Social en su pensión.
Algo que se ha tomado como medida que contemple la discapacidad dentro de unos márgenes más justos del sistema de jubilación de la entidad; siendo esta una normativa que ya se ha hecho efectiva.
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