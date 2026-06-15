Confirmado: entra en vigor la ayuda de hasta 1.380 euros al año por hijo para familias con pocos ingresos

El Gobierno ha aprobado una nueva ayuda económica para familias en situación de vulnerabilidad que ya está en vigor. Esta prestación alcanza hasta 1.380 euros al año por cada hijo menor de 3 años y se integra dentro del sistema del Ingreso Mínimo Vital, aunque también pueden acceder familias con rentas bajas que no lo reciben.

Cuánto se puede cobrar según la edad

La cuantía de la ayuda varía en función de la edad del hijo, estableciendo tres niveles distintos que determinan el importe mensual y anual. Para menores de 3 años, las familias reciben 115 euros al mes, lo que equivale a 1.380 euros anuales por cada hijo.

En el segundo nivel, para niños entre 3 y 6 años, la cantidad mensual es de 80,50 euros, extendiéndose hasta 966 euros al año por cada menor. El nivel más alto corresponde a menores entre 6 y 18 años, donde los padres pueden recibir 57,50 euros mensuales, extrapolándose hasta los 690 euros anuales otorgados a cada hijo.

Un despacho de la Seguridad Social / EFE

Requisitos para solicitar la ayuda

Para solicitar esta ayuda, la Seguridad Social establece que los ingresos anuales de la familia no pueden superar el 300% de la Renta Garantizada correspondiente al tipo de hogar. Además, el patrimonio neto no puede sobrepasar el 150% del límite del Ingreso Mínimo Vital, excluyendo el valor de la vivienda.

La solicitud puede hacerse online a través de la web de la Seguridad Social o de forma presencial en sus oficinas. Para tramitar la prestación se debe presentar el DNI o NIE, libro de familia y certificado de empadronamiento. El plazo para solicitar la ayuda es de tres meses desde el nacimiento del menor o desde que se cumplen con el resto de condiciones exigidas.

El pago se recibe a través de una transferencia bancaria de forma mensual. La Seguridad Social dispone de un simulador en su página web para quienes quieran verificar si son aptos para recibir la ayuda antes de tramitarla. Aunque la ayuda está vinculada al Ingreso Mínimo Vital, no se limita a quienes ya lo perciben.

También pueden acceder familias con rentas bajas que cumplan con los límites de ingresos y patrimonios establecidos íntegramente para la ayuda de la infancia, aunque no se beneficien del IMV.