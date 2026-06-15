Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - Cabo VerdeBélgica - EgiptoReacciones España - Cabo VerdeGrupos Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Próximo partido EspañaHorario Uruguay - Arabia SaudíSedes España Mundial 2026TopuriaLesión TopuriaJan VirgiliCucurella fichaje Real MadridLey de Propiedad HorizontalMercado de fichajesCucurellaJustin GaethjeMakhachevChampions BarcelonaCuándo juega Barça final ValenciaVuelta Málaga AlmeríaHorario Francia - SenegalHorarios MotoGP República ChecaLesión AraujoMundial 2026Partidos Mundial 2026 hoyEtapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTDerrama vecinosGiorgina UzcateguiCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Confirmado: entra en vigor la ayuda de hasta 1.380 euros al año por hijo para familias con pocos ingresos

Esta ayuda puede llegar hasta los 1.380 euros por hijo menor de 3 años y está destinada a las familias con rentas bajas que no superen el 300% de la Renta Garantizada.

Un padre con su hijo subido a sus hombros

Un padre con su hijo subido a sus hombros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Álex Pareja

Álex Pareja

El Gobierno ha aprobado una nueva ayuda económica para familias en situación de vulnerabilidad que ya está en vigor. Esta prestación alcanza hasta 1.380 euros al año por cada hijo menor de 3 años y se integra dentro del sistema del Ingreso Mínimo Vital, aunque también pueden acceder familias con rentas bajas que no lo reciben.

Cuánto se puede cobrar según la edad

La cuantía de la ayuda varía en función de la edad del hijo, estableciendo tres niveles distintos que determinan el importe mensual y anual. Para menores de 3 años, las familias reciben 115 euros al mes, lo que equivale a 1.380 euros anuales por cada hijo.

En el segundo nivel, para niños entre 3 y 6 años, la cantidad mensual es de 80,50 euros, extendiéndose hasta 966 euros al año por cada menor. El nivel más alto corresponde a menores entre 6 y 18 años, donde los padres pueden recibir 57,50 euros mensuales, extrapolándose hasta los 690 euros anuales otorgados a cada hijo.

Un despacho de la Seguridad Social

Un despacho de la Seguridad Social / EFE

Requisitos para solicitar la ayuda

Para solicitar esta ayuda, la Seguridad Social establece que los ingresos anuales de la familia no pueden superar el 300% de la Renta Garantizada correspondiente al tipo de hogar. Además, el patrimonio neto no puede sobrepasar el 150% del límite del Ingreso Mínimo Vital, excluyendo el valor de la vivienda.

La solicitud puede hacerse online a través de la web de la Seguridad Social o de forma presencial en sus oficinas. Para tramitar la prestación se debe presentar el DNI o NIE, libro de familia y certificado de empadronamiento. El plazo para solicitar la ayuda es de tres meses desde el nacimiento del menor o desde que se cumplen con el resto de condiciones exigidas.

El pago se recibe a través de una transferencia bancaria de forma mensual. La Seguridad Social dispone de un simulador en su página web para quienes quieran verificar si son aptos para recibir la ayuda antes de tramitarla. Aunque la ayuda está vinculada al Ingreso Mínimo Vital, no se limita a quienes ya lo perciben.

Noticias relacionadas y más

También pueden acceder familias con rentas bajas que cumplan con los límites de ingresos y patrimonios establecidos íntegramente para la ayuda de la infancia, aunque no se beneficien del IMV.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite usar un garaje como trastero, siempre y cuando se cumpla un requisito clave
  2. La Ley de Propiedad Horizontal contempla esta excepción: hay vecinos que no están obligados a pagar una derrama aunque la obra sea aprobada
  3. El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
  4. Entramos al pueblo donde mejor se come de España, famoso por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
  5. Carlos Tena, jubilado: se quedó en paro a los 61 años y perdió casi un 30% de pensión pese a haber cotizado 41 años
  6. Adiós a los vecinos que usan el ascensor sin pagar las derramas: Así lo confirma la Ley de Propiedad Horizontal
  7. Confirmado por el BOE: autónomos y asalariados podrán volver a trabajar aunque se hayan jubilado
  8. Una mujer de 66 años pierde su pensión pese a acumular más de 26 años cotizados por este motivo

Confirmado: entra en vigor la ayuda de hasta 1.380 euros al año por hijo para familias con pocos ingresos

Confirmado: entra en vigor la ayuda de hasta 1.380 euros al año por hijo para familias con pocos ingresos

Sara García, astronauta: "No cojo el ascensor desde 2016, salvo para no parecer la rarita"

Sara García, astronauta: "No cojo el ascensor desde 2016, salvo para no parecer la rarita"

Domino's, Maldini y el fútbol: la alianza gastronómica del verano que nadie esperaba

Domino's, Maldini y el fútbol: la alianza gastronómica del verano que nadie esperaba

No basta con hacer pesas: este ejercicio es mejor para ganar músculo en los brazos a partir de los 40

No basta con hacer pesas: este ejercicio es mejor para ganar músculo en los brazos a partir de los 40

Precio de la luz para mañana, martes 16 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, martes 16 de junio: las horas más baratas y más caras

Miriam Ruiz, abogada: "Muchos trabajadores no saben que los años cotizados en Estados Unidos les dan derecho a una pensión en España"

Miriam Ruiz, abogada: "Muchos trabajadores no saben que los años cotizados en Estados Unidos les dan derecho a una pensión en España"

La Seguridad Social lo confirma: perder el trabajo a los 60 años puede cambiar tu jubilación para siempre

La Seguridad Social lo confirma: perder el trabajo a los 60 años puede cambiar tu jubilación para siempre

Buenas noticias para los jubilados: una ayuda permite aumentar la pensión en más de 700 euros al mes

Buenas noticias para los jubilados: una ayuda permite aumentar la pensión en más de 700 euros al mes