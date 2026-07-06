Confirmado: la empresa debe pagarte el sueldo aunque un apagón o la falta de material impidan que trabajes

Una situación como el apagón eléctrico que vivió España el año pasado dejó claro que hay circunstancias en las que un trabajador no puede desempeñar su labor por causas completamente ajenas a su voluntad.

Lo mismo ocurre cuando se produce una caída de los sistemas informáticos, un corte prolongado de luz o un problema con la maquinaria o los materiales necesarios para trabajar.

Ahora las empresas deberán de pagarte el sueldo en caso de apagón o falta de material

En estos casos, el empleado no es responsable de la interrupción de la actividad, por lo que la empresa debe mantener el pago de su salario correspondiente a ese tiempo. Además, esas horas de inactividad no pueden descontarse de la nómina ni exigirse que se recuperen posteriormente.

Pongamos un ejemplo. Una trabajadora de una cadena de montaje comienza su jornada a las 8:00 de la mañana, pero dos horas después una avería en la maquinaria obliga a detener toda la producción.

El servicio técnico confirma que la reparación llevará unas cinco horas, por lo que la empleada no puede continuar con sus tareas y debe permanecer a la espera de nuevas instrucciones por parte de la empresa.

Trabajos de montaje de un puente peatonal elevado en la calle Mallorca con Sicilia cerca de la Sagrada Familia, con motivo del dispositivo previsto para el paso del Tour de Francia. / Zowy Woeten

En una situación como esta, la legislación establece que la trabajadora tiene derecho a cobrar su jornada completa, aunque no haya podido desempeñar su actividad durante esas horas por una causa ajena a su voluntad.

Del mismo modo, la empresa no puede obligarla a recuperar ese tiempo más adelante, ya sea prolongando su horario habitual o haciéndola acudir a trabajar otro día para compensar la interrupción.

En otras palabras, el Estatuto de los Trabajadores protege al empleado para que no vea reducido su salario cuando no puede desempeñar su trabajo por causas ajenas a su voluntad, como problemas de organización o la falta de materiales por parte de la empresa.

Al firmar un contrato, el trabajador se compromete a estar disponible y cumplir con su jornada laboral, pero no puede hacerse responsable de situaciones que escapan a su control y que le impiden realizar sus funciones.

Si permanece en su puesto y a disposición de la empresa, su sueldo debe mantenerse intacto, aunque durante ese tiempo no pueda desarrollar su actividad con normalidad.