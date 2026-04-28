Confirmado por la DGT: puedes adelantar la ITV y pasarla 30 días antes de que venza para evitar sanciones

Adelantar la ITV es posible y, además, todo son ventajas. La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) recuerda que los conductores pueden realizar la inspección técnica hasta 30 días antes de su fecha de vencimiento sin que se reduzca el periodo de validez.

Se trata de una medida aún desconocida para muchos titulares de vehículos que permite planificar con mayor margen el paso obligatorio por la ITV, evitando imprevistos de última hora, falta de citas disponibles o sanciones por despiste.

Además, acudir a la estación de ITV antes de la fecha de vencimiento, permite también que, en caso de necesitarlo, los conductores puedan realizar las reparaciones sugeridas y volver a la estación a pasar la ITV para comprobar la subsanación de los defectos detectados, sin verse expuestos a una sanción económica.

Pasar la ITV antes de que venza, una forma de evitar prisas y olvidos

Adelantar la ITV facilita a los conductores organizar mejor su tiempo y escoger el momento más conveniente para acudir a la estación. De este modo, se reduce la presión de tener que cumplir con la fecha exacta de vencimiento, especialmente en periodos de alta demanda.

¿Cuánto cuesta pasar la ITV a tu vehículo en 2026? / Archivo

"Muchos titulares de vehículos siguen esperando al último momento para pasar la ITV, cuando en realidad pueden hacerlo con antelación sin perder días de validez. Es una opción que aporta flexibilidad y tranquilidad, permitiendo adaptarse a las necesidades de cada uno", señala Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.

Herramientas que ayudan a no pasar por alto la ITV

Además de esta posibilidad, el sector ha incorporado diferentes herramientas para facilitar el cumplimiento de la inspección técnica, tales como:

Solicitar cita previa de forma telemática o telefónica, lo que permite a los conductores elegir la estación, el día y la hora que mejor se adapten a sus necesidades, evitando esperas y optimizando el tiempo dedicado a la inspección.

de forma telemática o telefónica, lo que permite a los conductores elegir la estación, el día y la hora que mejor se adapten a sus necesidades, evitando esperas y optimizando el tiempo dedicado a la inspección. El pago online se ha consolidado como una opción cada vez más utilizada, ya que agiliza el proceso en la estación y reduce los tiempos de gestión, mejorando la eficiencia del servicio.

se ha consolidado como una opción cada vez más utilizada, ya que agiliza el proceso en la estación y reduce los tiempos de gestión, mejorando la eficiencia del servicio. Muchas estaciones ofrecen la posibilidad de recibir avisos por SMS o correo electrónico cuando se acerca la fecha de caducidad de la ITV, ayudando a los conductores a mantener su vehículo al día y evitando olvidos.

cuando se acerca la fecha de caducidad de la ITV, ayudando a los conductores a mantener su vehículo al día y evitando olvidos. La app miDGT, que permite a los usuarios consultar la documentación de sus vehículos y recibir alertas sobre la caducidad de la inspección técnica, entre otras funcionalidades.

"Hoy en día, decir que no se ha pasado la ITV por olvido resulta cada vez menos justificable. El sector ha realizado un importante esfuerzo por adaptarse a las necesidades de los usuarios, incorporando herramientas que facilitan el cumplimiento de esta obligación y refuerzan la seguridad vial", concluye Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.

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La Asociación insiste en que mantener la ITV es una garantía de que el vehículo cumple con los requisitos técnicos necesarios para circular con seguridad, protegiendo tanto a sus ocupantes como al conjunto de usuarios de las vías públicas.