Confirmado por la DGT: Las matrículas rosas llegan a España a partir de 2026 y afectarán a los vehículos que cumplan una serie de requisitos

Las matrículas vivirán un cambio, aunque solamente algunas. Estamos acostumbrados a las blancas y negras, las de toda la vida. Pero ahora los conductores españoles comenzarán a observar un nuevo tipo de matrícula en algunas carreteras del país.

Se trata de las conocidas como matrículas rosas, un sistema de identificación temporal que ya se utiliza en varios países europeos y que permitirá distinguir con facilidad determinados vehículos que todavía no cuentan con una matriculación definitiva. Es decir, coches que no sean fijos.

Facilitará la identificación de vehículos

El objetivo principal de estas matrículas es identificar de forma rápida aquellos automóviles que se encuentran en una situación administrativa transitoria. Gracias a su color distintivo, porque el rosa se verá claro, las autoridades de tráfico podrán reconocerlos fácilmente y comprobar que cumplen con los requisitos legales establecidos para circular.

En varios países europeos ya se emplean sistemas similares para gestionar vehículos pendientes de registro definitivo. Este modelo facilita el control administrativo y mejora la transparencia en los procesos de matriculación, especialmente en operaciones internacionales de compra y traslado de vehículos.

La presencia de estas matrículas en España estará relacionada con el aumento de la movilidad de automóviles dentro del espacio europeo. Cada vez es más frecuente que vehículos importados o destinados a otros mercados circulen temporalmente por diferentes países antes de completar todos los trámites necesarios.

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Entre los vehículos que podrán llevar estas placas se encuentran los coches nuevos que aún no han finalizado su matriculación, los automóviles importados en proceso de registro y aquellos destinados a la exportación. También podrán utilizarse en determinados vehículos que participen en pruebas técnicas o de circulación. Tendremos las azules, blancas, amarillas (turistas de los Países Bajos) y ahora las rosas.