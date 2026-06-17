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Confirmado: La DGT incorpora el Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes, una medida excepcional para solucionar el problema en los exámenes prácticos del permiso B

El objetivo es hacer frente a las situaciones de mayor criticidad en determinadas provincias

Una mujer realizando una clase práctica

Una mujer realizando una clase práctica / Archivo

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Aprobar el carnet de conducir no es nada fácil, especialmente el examen práctico, debido a la gestión de la presión y la exigencia estricta de la DGT. Además, cada vez es más difícil presentarse al examen, pues hay menos examinadores, por lo que el organismo público incorporó el Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes.

Según la DGT, es una medida "excepcional", que está diseñada para movilizar todos los recursos disponibles y dar respuesta inmediata a la demanda de alumnos preparados para el examen práctico del permiso de conducción.

Es una situación que únicamente ocurren en algunas de las provincias de España, concretamente en Lleida, Navarra, Almería y Palma de Mallorca. Únicamente en estas localidades se implementó el Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes.

Por esta razón, el organismo público puso a disposición de las autoescuelas de estas provincias, la totalidad de los examinadores necesarios para atender a la demanda declarada, sin que se produzca la saturación del sistema ni limitación alguna por falta de capacidad operativa.

La DGT decidió comenzar a implantar el Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes de modo piloto en Navarra los días 9 y 16 de mayo, en Lleida el 16 de mayo y en Almería y Palma de Mallorca el sábado 30 de mayo y el 6 de junio.

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Una persona conduciendo / Archivo

El ente público señaló que "para los resultados obtenidos muestran una divergencia muy significativa entre las cifras trasladadas públicamente por las asociaciones y la realidad".

  • Navarra: se presentaron a los exámenes 275 alumnos de los más de 6.000 que estaban esperando para poder presentarse.
  • Lleida: la cifra ascendió a 312 de los 5.000 que estaban preparados para realizar el examen práctico.
  • Almería: se presentaron 630 de los 8.000 que ya estaban preparados para examinarse.
  • Palma de Mallorca: los presentados apenas superan los 407 de los 8.000 alumnos que supuestamente ya estaban listos para examinarse.

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Por último, la DGT informó que "el Plan de Refuerzo Operativo se consolida como un mecanismo de máxima capacidad operativa, orientado a eliminar posibles cuellos de botella y garantizar que ningún alumno preparado quede sin examinar por falta de recursos de la Administración".

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