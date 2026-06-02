Confirmado por la DGT: el colectivo de conductores que más siniestros registra entre todos los usuarios vulnerables en carretera

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene un objetivo marcado para este 2026: continuar disminuyendo el riesgo de mortalidad en las carreteras. Los vehículos motorizados son una forma de transporte que millones de personas emplean cada día, y depende de cada persona asegurar que la carretera sea un espacio seguro.

En el mes de mayo se han registrado en las carreteras 86 siniestros mortales, donde han fallecido un total de 91 personas, siete víctimas mortales menos que en el pasado mes de mayo de 2025, pero con un contexto mayor movilidad con 1,75% más de desplazamientos de largo recorrido, según un informe de la DGT.

En la autopista y en la autovía han fallecido 26 personas, cinco más que en mayo de 2025. En cambio, en el resto de vías interurbanas han muerto 65 personas, 12 menos.

El colectivo de usuarios vulnerables que registra más siniestros en carretera es el de los motoristas. En conjunto, los usuarios vulnerables son: peatones (7), bicicletas (2), VMP (0), ciclomotores (2) y motocicletas (32). Sin embargo, el tipo de vehículo en el que se registran más accidentes con fallecidos es el turismo, con 37 personas fallecidas.

En función del tipo de siniestro, destaca la reducción de las salidas de vía, con 14 fallecidos menos que en el mismo mes de 2025, así como el descenso de 5 fallecidos en colisiones frontales.

La comunidad autónoma con mayor número de fallecidos en mayo ha sido Andalucía, con 21. Por su parte, Catalunya es la que muestra el mayor incremento, con 19 fallecidos, es decir, 10 más que en el mismo mes del año anterior. Muy buenas noticias para Murcia, Navarra, Cantabria y La Rioja, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde no se registró ningún fallecido.

Por tramos de edad, aumentan los fallecidos entre los 15 y 24 años (cinco más que en mayo de 2025), mientras que se mantienen en los mayores de 65 años y descienden en el resto de grupos de edad. El día con más fallecidos fue el jueves 28 de mayo, con 10 víctimas mortales.

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En lo que llevamos de 2026, ya han fallecido en las carreteras un total de 360 personas. Aunque sigue siendo una cifra muy elevada, supone un descenso respecto a 2025, cuando en el mismo periodo habían muerto 429 personas.