Confirmado: la DGT celebra el cambio histórico en el carné de conducir con sanciones, puntos detraídos y pérdida de vigencia

La implantación del permiso por puntos, vigente desde el 1 de julio de 2006, supuso un cambio estructural en la política de seguridad vial en España. En estas dos décadas, el país ha pasado de registrar 128 fallecidos por millón de habitantes a 37, situándose como el quinto país más seguro de Europa y ocupando el puesto 12 entre los 34 miembros del IRTAD.

Este avance se refleja también en indicadores clave: el uso del cinturón de seguridad ha aumentado del 72 al 98 por ciento, la utilización del casco del 96 al 98 por ciento, los positivos en alcoholemia han descendido del 2,6 al 1 por ciento y el exceso de velocidad detectado por radar se ha reducido del 5,45 al 0,06 por ciento.

El sistema ha demostrado ser más que un mecanismo sancionador: se ha consolidado como un modelo de gobernanza vial orientado a modificar conductas y fomentar una cultura de prevención y corresponsabilidad.

Sanciones, puntos retirados y reincidencia

En estos veinte años se han tramitado más de 22 millones de sanciones con detracción de puntos, reflejo del papel del sistema como herramienta para corregir conductas de riesgo. El endurecimiento normativo ha incrementado la pérdida de puntos en infracciones graves como alcohol y drogas, uso del móvil o no utilización de elementos de protección.

El porcentaje de conductores sancionados alcanzó su máximo en 2009 (5,2%) y desde 2016 se mantiene estable entre el 3,7 y el 4,1%. Actualmente, el 73% de los conductores conserva los 15 puntos y más del 90% mantiene 12 o más, con un saldo medio superior a 13,5 puntos.

Desde 2006, 353.000 conductores han perdido la vigencia del permiso, aunque la reincidencia es minoritaria: el 91% lo ha perdido solo una vez, el 8% en dos ocasiones y apenas el 1,1% tres o más veces.

Accidente de tráfico / Archivo

Cursos de reeducación y formación complementaria

Los cursos de sensibilización y reeducación se han convertido en uno de los pilares del sistema. Desde su implantación se han impartido 142.000 cursos, por los que han pasado más de un millón de conductores, con una tasa de aprovechamiento superior al 99%.

La red de centros autorizados ha crecido hasta alcanzar 1.086 centros en 2024, impulsada por la liberalización del modelo. Ese mismo año se impartieron casi 15.000 acciones formativas, la cifra más alta registrada.

La eficacia reeducadora es elevada: el 88,4% de los conductores que superan el curso no vuelve a ser sancionado en los seis meses posteriores, y más del 55% mantiene un buen comportamiento tres años después.

Desde febrero de 2025, los conductores con saldo positivo pueden obtener dos puntos adicionales mediante cursos voluntarios de conducción segura y eficiente, con 360 cursos impartidos y más de 1.300 alumnos hasta abril de este año.

Un modelo de éxito basado en el compromiso social

El permiso por puntos ha prosperado gracias a la implicación de administraciones públicas, asociaciones de víctimas, sociedad civil y medios de comunicación. La ciudadanía ha interiorizado la seguridad vial como un valor compartido, consolidando la aceptación del sistema y la mejora de los hábitos al volante.

La nueva etapa del modelo se orienta al endurecimiento de medidas para infractores reincidentes, especialmente en conductas de alto riesgo como el uso del móvil o la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. También avanzará hacia una mayor integración europea, facilitando el intercambio de información y la ejecución transfronteriza de sanciones.