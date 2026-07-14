Confirmado por la DGT: así cambia la renovación del carnet de conducir para los jubilados españoles a partir de los 65 años

El permiso de conducir sigue siendo un documento imprescindible para millones de personas en España, tanto para desplazarse en el día a día como para desarrollar su actividad profesional. Por ello, cualquier cambio relacionado con su renovación genera un gran interés, especialmente entre los conductores de mayor edad. En este sentido, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que la edad, por sí sola, no impide seguir al volante, aunque sí modifica la frecuencia con la que debe renovarse el carnet.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, la legislación española no establece una edad máxima para conducir. La DGT insiste en que la continuidad al volante depende exclusivamente del estado físico, sensorial y cognitivo de cada persona, y no del número de años que tenga. Mientras un conductor conserve las capacidades necesarias para conducir con seguridad y supere los reconocimientos médicos obligatorios, podrá renovar su permiso sin límite de edad.

Pere Navarro, director general de la DGT. / EP

No obstante, la normativa sí introduce cambios a partir de los 65 años con el objetivo de reforzar la seguridad vial. Desde esa edad, el periodo de vigencia del permiso de conducir se reduce para que los conductores se sometan a revisiones médicas con mayor frecuencia y se pueda comprobar que mantienen las aptitudes necesarias para conducir.

En el caso de los permisos más habituales, como los AM, A1, A2, A y B, el carnet pasa a renovarse cada cinco años en lugar de cada diez. Para quienes poseen permisos profesionales de camiones o autobuses, como las categorías C y D, el plazo es todavía más reducido y la renovación debe realizarse cada tres años.

Este cambio afectará durante 2026 a los conductores nacidos en 1961, que cumplirán 65 años y comenzarán a estar sujetos al nuevo calendario de renovaciones. A partir de ese momento, deberán acudir a un centro autorizado cada cinco años para realizar el reconocimiento médico correspondiente antes de renovar su permiso.

La DGT ofrece gratis la renovación del carnet de conducir a mayores de 70 años / Sport

La normativa también contempla ventajas para los conductores de mayor edad. Desde los 70 años, quienes deban renovar el carnet quedan exentos de pagar la tasa administrativa de la DGT. Sin embargo, esta bonificación no incluye el reconocimiento médico, que continúa siendo obligatorio y debe abonarse en el centro autorizado donde se realice la evaluación.

En la práctica, esta medida beneficiará durante 2026 a los conductores nacidos en 1956 que tengan que renovar su permiso. El procedimiento resulta además más sencillo, ya que los centros de reconocimiento autorizados se encargan de comunicar directamente el resultado a la DGT y tramitar gran parte de la documentación necesaria.

Los conocidos test psicotécnicos continúan siendo una parte esencial del proceso de renovación. Durante estas pruebas se evalúan aspectos como la visión, la audición, la coordinación, los reflejos y el estado cognitivo del conductor. El objetivo es comprobar que mantiene las capacidades necesarias para circular con seguridad y reaccionar correctamente ante cualquier situación en la carretera.

Ya es oficial: la DGT cambia las normas y prohíbe a los conductores adelantar en estas vías a partir de 2026 / Archivo

Tanto la DGT como distintas organizaciones relacionadas con la seguridad vial recuerdan que ningún conductor pierde automáticamente el derecho a conducir por cumplir una determinada edad. Solo deberán dejar de hacerlo aquellas personas que no superen el reconocimiento médico, presenten limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas incompatibles con la conducción o tengan el permiso retirado por una resolución administrativa o judicial.

Con este sistema, Tráfico pretende adaptar la renovación del permiso al estado real de cada conductor y no únicamente a su edad. La mayor frecuencia de los controles médicos busca detectar posibles problemas que puedan afectar a la conducción, al tiempo que permite que quienes mantienen unas condiciones adecuadas puedan seguir conduciendo con normalidad durante toda su vida.