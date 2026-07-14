La DGT cambia las normas de la circulación en rotondas y autovías y obligará a miles de conductores a readaptar sus maniobras en la carretera

A finales de junio, la Dirección General de Tráfico anunció la actualización del Reglamento General de Circulación. Esta nueva normativa se adapta al cambio de la movilidad en los últimos años, con la finalidad de mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía.

La modificación fue aprobada por el Consejo de Ministros, que por primera vez recoge la definición de usuarios vulnerables de la vía. En este concepto, se incluye a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos de movilidad personal.

Ya es oficial: la DGT cambia las normas y prohíbe a los conductores adelantar en estas vías a partir de 2026 / Archivo

Según la comunicación de la DGT, usuario vulnerable de la vía es aquel que "por razón del medio de desplazamiento que utiliza o por las características físicas del grupo de edad al que pertenece, tiene un mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente de tráfico o que estas sean de mayor gravedad".

Este real decreto entrará en vigor el próximo 1 de octubre de 2026, incluyendo las normas en vías urbanas y vías interurbanas. Una de estas reglas, ha llamado la atención entre los usuarios porque podría modificar los hábitos de conducción en rotondas y autovías.

Nuevo carril de emergencia

A través del Real Decreto 518/2026, la nueva modificación del Reglamento General de Circulación incluye la creación de un nuevo "carril de emergencia". Esta norma afectará a cómo los conductores deben circular por autopistas y autovías en situación de atasco, cuando se aproxima un vehículo prioritario.

Estado del tráfico en la A3, autovía de Valencia, en sentido salida de Madrid este miércoles. / Victor Lerena / EFE

De esta forma, se especifica en el punto 1 del nuevo artículo 32 del Código de Circulación que "cuando, con motivo de una retención, los vehículos circulen a paso de peatón o se detengan, deberán orillarse de manera que dejen un espacio central libre para permitir el paso de vehículos de policía y demás servicios de emergencia, espacio denominado 'carril de emergencia'".

Adelantamientos en vías interurbanas

La nota de prensa de la DGT también incluye otras normas para las vías interurbanas. En este caso, el organismo de Tráfico establece una separación lateral de 1,5 metros para "los vehículos que rebasen a otros inmovilizados ya sea por accidente, avería, labores de auxilio, mantenimiento o regulación del tráfico". Además, también deben "reducir la velocidad en al menos 20 kilómetros/hora respecto al límite existente en la vía".

Por último, la comunicación detalla una nueva prohibición en autovías y autopistas cuando la circulación quede dificultada a causa de la nieve: "Queda prohibido adelantar y se circulará únicamente por el carril de la derecha dejando expedito el de la izquierda para la circulación de los vehículos de emergencia y quitanieves".