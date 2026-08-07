Confirmado por la DGT y el BOE: ya puedes pedir la nueva ayuda de hasta 5.000 euros para comprar un coche eléctrico en España

El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo programa de ayudas para impulsar la compra de vehículos eléctricos y electrificados en España. Bajo el nombre de Auto+, esta iniciativa permitirá a los particulares recibir subvenciones de hasta 5.000 euros para adquirir determinados vehículos nuevos o seminuevos. El plazo para presentar las solicitudes ya está abierto y permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 a las 14:00 horas, salvo que el presupuesto se agote antes.

Las bases del programa han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y establecen que las ayudas están dirigidas, en una primera fase, a personas físicas que no desarrollen una actividad económica. Para este colectivo, el Ministerio de Industria y Turismo ha reservado una partida de 350 millones de euros, dentro de un presupuesto total de 400 millones destinado al programa.

La cuantía de la subvención dependerá del tipo de vehículo adquirido. Quienes compren un turismo eléctrico o electrificado podrán acceder a una ayuda de hasta 4.500 euros, mientras que la compra de una furgoneta permitirá obtener hasta 5.000 euros. El programa también contempla incentivos para otros vehículos de movilidad eléctrica, como motocicletas, que podrán recibir hasta 1.100 euros, y cuatriciclos, con ayudas de hasta 1.500 euros.

¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en abril de 2026 / 5

Una de las principales novedades de Auto+ es que las subvenciones tienen carácter retroactivo. Esto significa que no solo podrán beneficiarse quienes compren un vehículo a partir de ahora, sino también aquellos que lo hayan adquirido desde el 1 de enero de 2026, siempre que tanto el comprador como el vehículo cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Además, las ayudas no se limitan únicamente a vehículos recién matriculados. También podrán solicitarse para vehículos seminuevos, siempre que tengan una antigüedad máxima de 12 meses en el momento de la compra. Con esta medida, el Gobierno busca ampliar las opciones de acceso a la movilidad eléctrica y facilitar la renovación del parque automovilístico.

Para acceder a estas subvenciones será necesario cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, ser mayor de edad, tener residencia legal en España y encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y administrativas correspondientes. Solo quienes reúnan estos requisitos podrán optar a las ayudas previstas por el programa.

¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en julio de 2026 / ByD

El Ejecutivo presenta Auto+ como un complemento a otros incentivos ya existentes, como el Plan Moves, con el objetivo de acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible. Además del apoyo económico, el programa pretende simplificar los trámites administrativos y agilizar la concesión de las ayudas para que los compradores reciban antes el importe correspondiente.

El Ministerio de Industria también tiene previsto lanzar una segunda línea de ayudas dirigida a autónomos, microempresas y empresas de mayor tamaño. En este caso, las subvenciones serán superiores y podrán alcanzar los 7.000 euros para determinados turismos y hasta 12.000 euros para furgonetas. Asimismo, esta modalidad incluirá operaciones de renting y arrendamiento financiero, ampliando las posibilidades para renovar flotas profesionales.

La solicitud deberá realizarse preferentemente por vía telemática a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Industria y Turismo. No obstante, los compradores también podrán recibir asistencia por parte del concesionario o del punto de venta donde adquieran el vehículo, facilitando así el proceso para quienes no estén familiarizados con este tipo de trámites.

Todo lo que debes tener en cuenta si viajas en coche eléctrico este verano / 5

Entre la documentación que será necesario presentar figuran la factura de compra, la tarjeta de la ITV, el permiso de circulación expedido por la Dirección General de Tráfico (DGT) y un certificado de la cuenta bancaria donde se ingresará la subvención en caso de que la solicitud sea aprobada.

Con este nuevo programa, el Gobierno busca incentivar la compra de vehículos menos contaminantes y acelerar la renovación del parque móvil español. La posibilidad de solicitar ayudas incluso para compras realizadas desde comienzos de año y la ampliación de los incentivos a vehículos seminuevos convierten a Auto+ en una de las principales medidas de apoyo a la movilidad eléctrica previstas para este 2026.