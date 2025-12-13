Confirmado: El dato definitivo de la inflación afirma que las pensiones subirán al menos un 2,7% en 2026

Buenas notícias para los jubilados. A partir de enero, más de once millones de personas jubiladas verán mejorada su pensión. La subida mínima general será del 2,7%, tal y como se había anticipado a finales de noviembre tras conocerse el avance del índice de precios. La confirmación llegó este viernes, cuando el Instituto Nacional de Estadística certificó que la inflación interanual se situó en noviembre en el 3%, dato clave para cerrar el cálculo final.

La normativa española que vincula la subida anual de las pensiones (contributivas y de clases pasivas) a la inflación media del IPC, un sistema vigente desde 2022, garantizando el poder adquisitivo; en este caso, la cifra del 2,7% corresponde a la revalorización para un año concreto (probablemente 2026, según un artículo) basada en el IPC de diciembre a noviembre, afectando a más de 10 millones de pensionistas de la Seguridad Social y 700.000 de Clases Pasivas, para asegurar que su poder adquisitivo no disminuya.

Pendiente el ajuste de las pensiones mínimas y el impacto económico de la revalorización

Aun así, el Gobierno todavía tiene pendiente concretar el aumento específico de las pensiones mínimas y de las ayudas asistenciales. Esta decisión se espera para el último Consejo de Ministros de diciembre. El objetivo es reforzar la protección de los colectivos con menos recursos, tal y como se acordó en la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones aprobada en marzo de 2024, que fija subidas superiores al IPC hasta 2027 tomando como referencia el umbral de pobreza.

Según estimaciones provisionales, esta revalorización supondrá un gasto adicional para las cuentas públicas cercano a los 5.400 millones de euros. Este incremento quedará incorporado de forma permanente al presupuesto del sistema, cuyo coste anual ya supera los 200.000 millones de euros destinados al pago de pensiones.

En términos prácticos, el aumento del 2,7% se traducirá en unos 572 euros más al año para una pensión media de jubilación. Actualmente, esta prestación ronda los 1.511 euros mensuales, por lo que pasará a situarse ligeramente por encima de los 1.550 euros. Esto supone alrededor de 41 euros más al mes repartidos en 14 pagas, beneficiando a más de 6,5 millones de personas.

Si se toma como referencia la pensión media de todo el sistema, que incluye jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y otras prestaciones, la cuantía actual se sitúa en torno a los 1.316 euros mensuales. Con la actualización prevista, este importe aumentará en unos 500 euros anuales, es decir, cerca de 36 euros más al mes.

Se ajustará el importe máximo

Por su parte, las pensiones máximas también experimentarán un ajuste. El límite actual, fijado en algo más de 3.267 euros brutos al mes, pasará a rondar los 3.356 euros. Además, las nuevas altas que alcancen el tope máximo recibirán un pequeño incremento adicional ligado al aumento de las bases máximas de cotización, elevando el techo hasta aproximadamente 3.360 euros mensuales.

A todas estas cantidades habrá que añadir, en su caso, el complemento por brecha de género, cuya actualización para el próximo ejercicio aún no ha sido anunciada. La revalorización se aplicará a todas las pensiones, incluidas las de quienes perciben más de una prestación, y afectará tanto a las mensualidades ordinarias como a las pagas extraordinarias. Aunque el pago oficial llegará entre el 1 y el 4 de febrero, muchas entidades bancarias adelantarán el ingreso a finales de enero.