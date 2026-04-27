Confirmado: Los centros comerciales de Barcelona volverán a abrir los domingos a partir del 15 de mayo, aunque afectando a zonas concretas

En Catalunya, los centros comerciales acostumbran a cerrar los domingos. La normativa general establece que estos comercios deben cerrar en el último día de la semana y también los días festivos. Esta práctica es habitual y responde a la regulación catalana de horarios comerciales.

Sin embargo, con la llegada de la temporada turística y el buen tiempo, se permite ampliar esta actividad en determinadas zonas de la ciudad. Esta flexibilización responde a una resolución aprobada en abril de 2022 por la Generalitat, que autoriza la apertura de establecimientos situados en áreas consideradas de gran afluencia turística. Gracias a esta medida, tanto comercios a pie de calle como centros comerciales pueden operar en domingos y festivos durante varios meses.

Horario de verano

El periodo habilitado para esta apertura especial en 2026 se extiende del 15 de mayo al 15 de septiembre. Durante estas fechas, los negocios podrán abrir entre las 12:00 y las 20:00 horas, adaptándose así a la mayor presencia de visitantes y al incremento de la actividad económica.

El primer domingo en el que los comercios podrán abrir será el 17 de mayo, marcando el inicio de esta campaña estacional. Desde entonces, se sucederán múltiples jornadas en las que los consumidores podrán realizar sus compras en día festivo.

El acuerdo que regula esta medida fue suscrito por diversas entidades empresariales, sindicatos y el Ayuntamiento. Además, incluye mecanismos de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales y vigilar las condiciones de contratación durante este periodo.

Las zonas donde se permite esta apertura abarcan varios distritos de la ciudad, incluyendo Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia, Sant Martí y otras áreas con alta concentración turística. Estas delimitaciones buscan equilibrar la actividad comercial con el flujo de visitantes.

Más ingresos

Entre los espacios donde sí se permitirá la apertura dominical se encuentran centros comerciales destacados y ejes comerciales emblemáticos. En cambio, otros complejos más grandes situados fuera de estas zonas mantendrán únicamente su oferta de ocio y restauración en festivos.

El calendario concreto incluye domingos y algunos festivos repartidos entre mayo y septiembre, con especial concentración en los meses de verano. Esta planificación permite tanto a comerciantes como a consumidores organizarse con antelación y aprovechar al máximo la temporada alta.