Confirmado: Catalunya permitirá, según la zona, que los propietarios de hasta 5 viviendas ya no sean grandes tenedores

La crisis de la vivienda en España sigue golpeando fuerte, con alquileres disparados y oferta escasa en grandes ciudades, lo que ha llevado a medidas como zonas de mercado tensionado donde se regulan precios y obligaciones de grandes tenedores.

En Catalunya, un informe oficial de la Agència d’Habitatge y Direcció General de Tributs aclara que poseer hasta 5 pisos no te convierte en "grande" si están en zonas distintas, aliviando la presión a algunos de estos propietarios. Esto es exactamente lo que cambia y lo que implica.

El nuevo criterio para los propietarios

Hasta ahora, tener 5 o más viviendas te clasificaba como gran tenedor automáticamente, limitando alquileres al índice oficial y complicando la ventas. Ahora, el umbral se cuenta sólo dentro de la misma zona tensionada: Barcelona metropolitana (140 municipios) y litoral-interior (130), con un total de 270.

Si tus pisos están repartidos en algunas de estas zonas, ninguno suma para el tope. Esto beneficia a los autónomos, herederos o inversores minoritarios: no aplican topes renta (IPC máximo al 3%) ni impuestos extra en compraventas. En zonas no tensionadas, la cantidad sube a 10 viviendas o 1.500 m² en total.

Viviendas en Barcelona / Libre

La copropiedad, eso sí, suma participaciones: si tienes un 40% en 13 pisos, equivalen a 5,2, lo que significaría que estás dentro de este umbral. Por tanto, el área de Barcelona (Barna, Badalona, L'Hospitalet...) limita nuevos contratos al último alquiler válido 5 años atrás. Lo mismo ocurre en Tarragona costa, Girona interior o Lleida.

Con los precios del alquiler aumentando un 15% de forma anual en estas zonas tensionadas, este informe protege a los propietarios "pequeños" (80% en total, según los datos), evitando las ventas forzadas o posibles multas. La Generalitat busca equilibrar la oferta sin ahuyentar a los inversores.

En caso de que seas propietario de varias viviendas, lo más recomendable es revisar tus propiedades por zonas en el mapa oficial de la Agència. Este ajuste suaviza la ley de la vivienda de 2023, intentando fomentar los alquileres.