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ECONOMÍA

Confirmado por el BOE: Así ha tenido que cambiar tu nómina en el primer trimestre de 2026

¿Cómo han cambiado tus nóminas según este cambio publicado por el BOE?

Este aporte extra se descuenta directamente de la nómina sobre la base de cotización

Este aporte extra se descuenta directamente de la nómina sobre la base de cotización / El Independiente

David Cruz

David Cruz

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya lo ha confirmado y miles de empresas tendrán que rehacer las nóminas correspondientes al primer trimestre de 2026. La publicación de la Orden PJC/297/2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, ha provocado un auténtico quebradero de cabeza para asesorías, departamentos de recursos humanos y trabajadores.

Esta norma, publicada el pasado 30 de marzo y en vigor desde el 1 de abril, fija las nuevas bases y normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para este ejercicio.

Sin embargo, el verdadero problema es que las empresas llevaban 3 meses aplicando criterios de carácter provisional sin conocer cuáles son las reglas definitivas.

La consecuencia inmediata será la revisión de las nóminas ya emitidas entre enero y marzo. Tal y como ha explicado el Consejo General de Graduados Sociales de España, las cotizaciones de enero y febrero serán regularizadas de oficio por parte de la Seguridad Social, tal y como recoge el Boletín RED 2026/05.

Eso sí, las que corresponden al mes de marzo deben corregirse manualmente por parte de empresas y departamentos correspondientes.

La subida del salario mínimo en España

La subida del salario mínimo en España / Sport.es

Desde el sector denuncian la falta de margen para adaptar sistemas y cálculos salariales en apenas unos días. Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, ha criticado la situación y considera "inadmisible" que la orden se publique a finales de marzo con carácter retroactivo desde enero.

¿Quiénes lo notarán más? Sobre todo pequeñas y medianas empresas y autónomos con empleados a su cargo, quienes ahora tendrán que rehacer nóminas, revisar cotizaciones y presentar liquidaciones complementarias en tiempo récord.

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En cuanto a los trabajadores, podrán notar modificaciones en sus bases de cotización o en determinadas retenciones aplicadas durante estos primeros meses del año.

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