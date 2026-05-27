Confirmado por el BOE: Así ha tenido que cambiar tu nómina en el primer trimestre de 2026

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya lo ha confirmado y miles de empresas tendrán que rehacer las nóminas correspondientes al primer trimestre de 2026. La publicación de la Orden PJC/297/2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, ha provocado un auténtico quebradero de cabeza para asesorías, departamentos de recursos humanos y trabajadores.

Esta norma, publicada el pasado 30 de marzo y en vigor desde el 1 de abril, fija las nuevas bases y normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para este ejercicio.

Sin embargo, el verdadero problema es que las empresas llevaban 3 meses aplicando criterios de carácter provisional sin conocer cuáles son las reglas definitivas.

La consecuencia inmediata será la revisión de las nóminas ya emitidas entre enero y marzo. Tal y como ha explicado el Consejo General de Graduados Sociales de España, las cotizaciones de enero y febrero serán regularizadas de oficio por parte de la Seguridad Social, tal y como recoge el Boletín RED 2026/05.

Eso sí, las que corresponden al mes de marzo deben corregirse manualmente por parte de empresas y departamentos correspondientes.

La subida del salario mínimo en España / Sport.es

Desde el sector denuncian la falta de margen para adaptar sistemas y cálculos salariales en apenas unos días. Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, ha criticado la situación y considera "inadmisible" que la orden se publique a finales de marzo con carácter retroactivo desde enero.

¿Quiénes lo notarán más? Sobre todo pequeñas y medianas empresas y autónomos con empleados a su cargo, quienes ahora tendrán que rehacer nóminas, revisar cotizaciones y presentar liquidaciones complementarias en tiempo récord.

En cuanto a los trabajadores, podrán notar modificaciones en sus bases de cotización o en determinadas retenciones aplicadas durante estos primeros meses del año.