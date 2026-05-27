ECONOMÍA
Confirmado por el BOE: Así ha tenido que cambiar tu nómina en el primer trimestre de 2026
¿Cómo han cambiado tus nóminas según este cambio publicado por el BOE?
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya lo ha confirmado y miles de empresas tendrán que rehacer las nóminas correspondientes al primer trimestre de 2026. La publicación de la Orden PJC/297/2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, ha provocado un auténtico quebradero de cabeza para asesorías, departamentos de recursos humanos y trabajadores.
Esta norma, publicada el pasado 30 de marzo y en vigor desde el 1 de abril, fija las nuevas bases y normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para este ejercicio.
Sin embargo, el verdadero problema es que las empresas llevaban 3 meses aplicando criterios de carácter provisional sin conocer cuáles son las reglas definitivas.
La consecuencia inmediata será la revisión de las nóminas ya emitidas entre enero y marzo. Tal y como ha explicado el Consejo General de Graduados Sociales de España, las cotizaciones de enero y febrero serán regularizadas de oficio por parte de la Seguridad Social, tal y como recoge el Boletín RED 2026/05.
Eso sí, las que corresponden al mes de marzo deben corregirse manualmente por parte de empresas y departamentos correspondientes.
Desde el sector denuncian la falta de margen para adaptar sistemas y cálculos salariales en apenas unos días. Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, ha criticado la situación y considera "inadmisible" que la orden se publique a finales de marzo con carácter retroactivo desde enero.
¿Quiénes lo notarán más? Sobre todo pequeñas y medianas empresas y autónomos con empleados a su cargo, quienes ahora tendrán que rehacer nóminas, revisar cotizaciones y presentar liquidaciones complementarias en tiempo récord.
En cuanto a los trabajadores, podrán notar modificaciones en sus bases de cotización o en determinadas retenciones aplicadas durante estos primeros meses del año.
- Tomás Roncero no está de acuerdo con la lista de Luis de la Fuente: 'Faltan dos jugadores
- Carme Barceló estalla en pleno directo contra María Trisac en 'El Chiringuito' tras sus palabras: 'Cuidadito con eso
- Shakira sorprende al enviarle un mensaje a Gavi: 'Muy feliz
- De ser un famoso cantante a verse arruinado: 'Tiene problemas muy graves de dinero y se enfrenta a una demanda de desahucio
- María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'El fútbol nunca fue solo un deporte. Decidió dónde vivíamos, con qué frecuencia nos mudábamos, los idiomas que aprendimos, los amigos que hicimos y las emociones que sentimos
- Adiós a la ducha de plato: la tendencia de 2026 que transforma el baño con más estilo y comodidad
- Problemas para 'El Hormiguero' por la entrevista a Marcos Llorente: 'Solicitamos a Atresmedia una rectificación clara
- Ya es oficial: el Gobierno aprueba la jubilación flexible que permite a los jubilados volver a trabajar y seguir cobrando la pensión