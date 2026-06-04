Confirmado por el BOE: las oposiciones con sueldos de hasta 1.750 euros al mes para las que sólo piden tener la ESO

Convertirse en funcionario sigue siendo una de las opciones más demandadas por quienes buscan estabilidad laboral en España. Ahora, la nueva Oferta de Empleo Público de 2026 ha vuelto a poner el foco sobre una de las oposiciones más accesibles de la Administración General del Estado.

El Gobierno ha aprobado un total de 27.232 plazas para distintos cuerpos y categorías de la Administración, según recoge el Real Decreto 387/2026 publicado en el BOE. Entre todas ellas, una convocatoria destaca especialmente por el elevado número de vacantes y por los requisitos exigidos para acceder.

Se trata de las plazas para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, una oposición que este año contará con 1.450 puestos. La cifra sobresale frente a otras convocatorias públicas que, en muchos casos, apenas superan el centenar de plazas.

Uno de los principales atractivos de este proceso selectivo es que únicamente exige contar con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), lo que la convierte en una de las vías de acceso más asequibles al empleo público.

Cada año, cientos de miles de personas participan en procesos selectivos atraídos por las ventajas que tradicionalmente ofrece la función pública, entre ellas la estabilidad laboral, la seguridad económica, la conciliación entre vida personal y profesional y las posibilidades de movilidad dentro de la Administración.

A ello se suma la retribución económica. Según estimaciones de academias especializadas en preparación de oposiciones, un auxiliar administrativo del Estado puede percibir entre 1.300 y 1.750 euros mensuales, aunque la cantidad final depende de factores como el destino, los complementos salariales o la antigüedad acumulada.

En cuanto al proceso de selección, los aspirantes deben preparar un temario compuesto por alrededor de 28 temas relacionados con materias como Derecho Constitucional, organización administrativa o función pública.

Posteriormente, deberán superar una prueba selectiva dividida en dos ejercicios eliminatorios. El primero consiste en un cuestionario tipo test de hasta 60 preguntas, mientras que el segundo incluye otro cuestionario de hasta 50 preguntas. Ambas pruebas se realizan en una misma sesión y son obligatorias para continuar en el proceso.

Con más de 27.000 plazas convocadas para 2026, la Administración vuelve a reforzar su plantilla en un momento en el que el empleo público continúa siendo una de las salidas profesionales más valoradas. Y entre todas las opciones disponibles, la oposición de auxiliar administrativo vuelve a situarse como una de las más atractivas para quienes buscan un puesto estable con requisitos de acceso relativamente asequibles.