Confirmado por el BOE: este nuevo descuento bajará tu nómina desde enero de 2026

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya lo ha confirmado y su impacto será directo en el bolsillo de millones de trabajadores. A partir del 1 de enero de 2026, las nóminas en España serán ligeramente más bajas debido al aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que está destinada a reforzar la financiación del sistema público de pensiones.

Este ajuste no será puntual ni excepcional. Forma parte de la reforma de las pensiones aprobada en 2023 y tiene como objetivo generar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento de la población y la jubilación masiva de la generación del baby boom.

En 2026, el MEI alcanzará un tipo total del 0,90% sobre la base de cotización, repartido entre empresa y trabajador. El 0,75% lo asumirá la empresa, mientras que el 0,15% se descontará directamente del salario del empleado, reduciendo su sueldo meto mensual.

En términos prácticos, un trabajador con un salario bruto anual de 30.000 euros aportará alrededor de 45 euros al año, lo que supone entre 3 y 4 euros menos al mes. En el caso de quienes cotizan por la base máxima, el descuento anual puede llegar hasta 95 euros.

El MEI afecta a todos los trabajadores, incluidos los autónomos, sin distinción por sector o tipo de contrato. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, esta cotización ya está integrada en su cuota mensual.

Un aspecto clave es que este aumento de cotización no mejora la pensión futura del trabajador, ya que se trata de una aportación colectiva que no genera derechos individuales.

Además, el incremento no se detendrá en 2026. El calendario oficial prevé nuevas subidas hasta al menos 2029, cuando el tipo podría alcanzar el 1,20%, con una vigencia prevista hasta 2032.