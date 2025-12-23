TRABAJO
Confirmado por el BOE: este nuevo descuento bajará tu nómina desde enero de 2026
Oficial: millones de trabajadores verán reducido su salario neto en 2026
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya lo ha confirmado y su impacto será directo en el bolsillo de millones de trabajadores. A partir del 1 de enero de 2026, las nóminas en España serán ligeramente más bajas debido al aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que está destinada a reforzar la financiación del sistema público de pensiones.
Este ajuste no será puntual ni excepcional. Forma parte de la reforma de las pensiones aprobada en 2023 y tiene como objetivo generar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento de la población y la jubilación masiva de la generación del baby boom.
En 2026, el MEI alcanzará un tipo total del 0,90% sobre la base de cotización, repartido entre empresa y trabajador. El 0,75% lo asumirá la empresa, mientras que el 0,15% se descontará directamente del salario del empleado, reduciendo su sueldo meto mensual.
En términos prácticos, un trabajador con un salario bruto anual de 30.000 euros aportará alrededor de 45 euros al año, lo que supone entre 3 y 4 euros menos al mes. En el caso de quienes cotizan por la base máxima, el descuento anual puede llegar hasta 95 euros.
El MEI afecta a todos los trabajadores, incluidos los autónomos, sin distinción por sector o tipo de contrato. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, esta cotización ya está integrada en su cuota mensual.
Un aspecto clave es que este aumento de cotización no mejora la pensión futura del trabajador, ya que se trata de una aportación colectiva que no genera derechos individuales.
Además, el incremento no se detendrá en 2026. El calendario oficial prevé nuevas subidas hasta al menos 2029, cuando el tipo podría alcanzar el 1,20%, con una vigencia prevista hasta 2032.
- Lamine Yamal confiesa su obsesión: “No puedo tener novia, me despierto de madrugada a comer galletas”
- La insólita reacción de Cristóbal Soria tras el polémico arbitraje en la victoria del Real Madrid: 'Con la cara colorá
- Gonzalos Bernardos, economista: 'Los herederos de las familias obreras no pagan impuesto de sucesiones en España
- Willy Bárcenas, tajante sobre su aparición en 'Torrente 6': 'La película lo va a petar
- Ana Peleteiro casi acierta el Gordo de la Lotería: 'No está mal al final
- Jordi Évole sale en defensa de Eduardo Casanova tras decir que tiene VIH: 'Gracias por elegirme
- Si tienes este tipo de contrato, el Estatuto de los Trabajadores es tajante: puedes pedir una indemnización
- Precio del euríbor hoy, 19 de diciembre de 2025: la cuota desconcierta a los hipotecados