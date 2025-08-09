Confirmado por el BOE: La nueva deducción en la nómina para la próxima declaración de la Renta

Los contribuyentes están de enhorabuena gracias a una nueva deducción que ya ha sido incluída en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que permitirá ahorrarse cierta cantidad de dinero en la próxima declaración de la Renta.

No obstante, no se trata de una medida universal y solamente podrán beneficiarse aquellos trabajadores que cobren, como máximo, 18.276 euros al año, como indica la Ley 5/2025, que se incluyó en el documento oficial el 1 de enero de 2025 y tiene efecto retroactivo.

Se incluye como deducción extraordinaria y permitirá reducir la factura en 340 euros a aquellas personas que cobren poco más del SMI establecido este 2025 en 16.576 euros brutos anuales.

Pero esta no es la única condición para poder aprovecharse de la medida, pues también incluye el requisito de que las rentas restantes no superen los 6.500 euros.

Concretamente, los 340 euros se deducirán exclusivamente entre aquellos contribuyentes que cobren exactamente el SMI, mientras que para aquellos con unos ingresos de hasta los 18.276 euros mencionados, se le aplicará una bonificación del 0,2 a la diferencia, que reduce dicha deducción.

La deducción no podrá exceder la parte proporcional de la cuota íntegra estatal y autonómica atribuible a dichos rendimientos, y no reemplaza las reducciones existentes, sino que se añade como un beneficio adicional.

Cómo deducir

No es necesario ningún formulario especial, se aplica directamente en el borrador de la próxima declaración de la Renta, que corresponderá al ejercicio de 2025. Así, esta deducción solo se aplica en los casos en los que el resultado del ejercicio salga a devolver.