Confirmado por el BOE: las nóminas bajarán hasta 95 euros a partir del 1 de enero de 2026

Atentos, trabajadores: a partir del 1 de enero de 2026, notarás una reducción en tu nómina que en algunos casos puede alcanzar los 95 euros al año según ha confirmado el Boletín Oficial del Estado (BOE). La razón es la subida del recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una medida impulsada por la Seguridad Social para reforzar el Fondo de Reserva, más conocido popularmente como la hucha de las pensiones.

Fue en el año 2023 cuando este mecanismo entró en vigor con un recargo del 0,6% sobre la base de cotización, repartida la cifra entre empresas y trabajadores. Sin embargo, en 2026 el Gobierno lo aumentará al 0,9%, de ahí el descuento que todos acabaremos sufriendo en la nómina.

El reparto de este porcentaje queda de la siguiente forma: el trabajador asumirá un 0,15% (ahora asume un 0,13%) y la empresa un 0,75% (antes un 0,47%). Aunque la deducción pueda parecer en principio pequeña, atento a cómo lo vas a notar anualmente:

Un trabajador con la base máxima de cotización (63.180 euros anuales) perderá casi 95 euros al año .

. Un trabajador que reciba un salario medio de 28.000 euros verá reducido su salario en 42 euros anuales.

¿Y cómo fijarte si tu empresa realiza bien los cálculos? El descuento aparece bajo el concepto 'Contingencias comunes - MEI' y no será necesario hacer ningún trámite: son las empresas las que se encargan de aplicar el correspondiente porcentaje, adaptándose a la norma.

Aunque pueda parecer un tanto injusto, ten en cuenta que este mecanismo viene a paliar los efectos de la futura jubilación de la generación del baby boom. Y el porcentaje irá a más de cara a los próximos años: en 2027, los trabajadores cotizarán el 0,17%; en 2028, el 0,18% y en 2029 el 0,20%, mientras que las empresas alcanzarán el 1%.