ALIMENTACIÓN
Confirmado por el BOE: ya sabemos dónde están los mejores jamones de España en 2026
El BOE ha publicado los ganadores de los Premios Alimentos de España con los mejores jamones del país.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado la resolución de los Premios Alimentos de España a los mejores jamones de 2026, y el resultado deja dos nombres y dos territorios destacados. El premio al mejor jamón de bellota ibérico ha viajado hasta Guijuelo, en Salamanca, mientras que el reconocimiento al mejor jamón serrano u otras figuras de calidad reconocidas ha recaído en un producto elaborado en Carbonero el Mayor, Segovia.
Los galardones distinguen dos categorías diferentes, por lo que no existe un único ganador absoluto. Cada premio reconoce un tipo de elaboración y una tradición jamonera concreta: por un lado, el ibérico de bellota; por otro, el jamón serrano o amparado por una figura de calidad reconocida.
El mejor jamón ibérico
El premio Alimentos de España al Mejor Jamón de Bellota Ibérico ha sido para Guillén Jamón de Bellota 100% Ibérico, presentado por Manuel Guillén, S.A., empresa ubicada en Guijuelo, Salamanca. Guijuelo es uno de los lugares más conocidos de España por su tradición en la elaboración de productos ibéricos.
El reconocimiento sitúa de nuevo a esta localidad salmantina en el centro del mapa gastronómico nacional y pone en valor el trabajo de las empresas que elaboran jamón siguiendo procesos de curación prolongados y controles específicos. La denominación 100% ibérico identifica una categoría concreta dentro del sector.
En este caso, el premio se entrega a un jamón de bellota, una elaboración asociada a animales alimentados durante la fase final de engorde con productos propios de la montanera, según las condiciones que marca la normativa del ibérico. Si quieres el mejor, ya sabes a dónde tienes que acudir.
El mejor jamón serrano
El segundo reconocimiento corresponde al Jamón Serrano 24 - Monte Nevado, presentado por Jamones Segovia, S.A., con sede en Carbonero el Mayor, Segovia. El producto ha recibido el premio al Mejor Jamón Serrano u otras Figuras de Calidad Reconocidas.
En este caso, el galardón no se dirige al jamón de bellota ibérico, sino a una categoría distinta que incluye el jamón serrano y otros productos amparados por figuras oficiales de calidad. La pieza ganadora pertenece a la Especialidad Tradicional Garantizada Jamón Serrano, una certificación que reconoce unas características y un método de elaboración determinados.
Dos territorios con tradición
El resultado de los premios vuelve a poner de relieve el peso de Castilla y León en la elaboración de jamones de calidad. Salamanca aparece vinculada al reconocimiento del mejor ibérico, mientras que Segovia se impone en la categoría de jamón serrano.
No se trata únicamente de un premio para dos empresas. Detrás de cada producto existe una cadena formada por ganaderos, elaboradores, secaderos, técnicos y profesionales dedicados a controlar todo el proceso. La calidad final depende de la materia prima, la alimentación, la selección de las piezas, el tiempo de curación y las condiciones de conservación. 2026 ya tiene a sus mejores jamones.
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