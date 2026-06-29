Confirmado por el BOE: los huérfanos de 18 a 22 años podrán acceder al IMV sin acreditar vida independiente

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) está pensado para garantizar unos ingresos mínimos a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica. Aunque, por norma general, esta ayuda puede solicitarse a partir de los 23 años, la legislación contempla varias excepciones que permiten acceder a ella antes de esa edad.

Una de ellas beneficia a los jóvenes de entre 18 y 22 años que sean huérfanos absolutos. En estos casos, la ley permite solicitar el IMV siempre que vivan de forma independiente y no formen parte de otra unidad de convivencia. Además, estos solicitantes no tienen que cumplir uno de los requisitos habituales para los menores de 30 años: acreditar que han vivido de forma independiente durante los dos años anteriores a la solicitud.

No obstante, cumplir el requisito de la edad no garantiza automáticamente el acceso a la prestación. La Seguridad Social también exige encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. Para determinarlo, analiza los ingresos de la unidad de convivencia declarados en la última declaración de la Renta y comprueba que sean inferiores a los límites fijados para cada caso. Asimismo, el patrimonio, excluyendo la vivienda habitual, no puede superar el máximo establecido por la normativa.

Otro aspecto importante es que todos los beneficiarios del IMV, independientemente de sus ingresos, están obligados a presentar cada año la declaración de la Renta ante la Agencia Tributaria. Esta obligación permite a la Seguridad Social verificar que se siguen cumpliendo los requisitos para percibir la ayuda y detectar posibles cambios en la situación económica de los beneficiarios.

No presentar la declaración durante dos ejercicios fiscales consecutivos puede suponer la suspensión del Ingreso Mínimo Vital. Además, si el beneficiario recibe nuevos ingresos o incrementa su patrimonio —por ejemplo, tras una herencia— y supera los límites establecidos, debe comunicarlo a la Seguridad Social. De lo contrario, no solo podría perder la prestación, sino también verse obligado a devolver las cantidades cobradas de forma indebida.

Por ello, antes de solicitar el IMV conviene comprobar que se cumplen todos los requisitos de edad, ingresos y patrimonio, además de mantener actualizada la información económica para evitar futuras incidencias con la prestación.