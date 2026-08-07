Confirmado por el BOE: el himno de Canarias cambia oficialmente una de sus frases, pero no su bandera

El himno de Canarias ha cambiado oficialmente una de sus frases para reconocer que el Archipiélago está formado por ocho islas. La modificación, publicada en el Boletín Oficial del Estado, sustituye la referencia a siete peñas por ocho peñas, incorporando así a La Graciosa en la letra oficial del himno autonómico.

El cambio en sí es muy concreto: no afecta a toda la composición, sino únicamente al tercer verso. La melodía, el resto de la letra, la bandera y el escudo de Canarias permanecen exactamente igual, así que el cambio sólo será perceptible a partir de ahora en una de las frases del himno y nada más.

La frase que cambia

Hasta ahora, el himno incluía la referencia a siete peñas. Con la reforma, el verso pasa a reconocer ocho, en línea con la actual organización institucional del Archipiélago y con la consideración de La Graciosa como octava isla canaria. El fragmento actualizado mantiene la misma estructura y únicamente modifica el número de islas mencionadas.

Islas Canarias / Libre

De esta manera, la letra deja de reflejar la antigua referencia a siete territorios y pasa a recoger oficialmente la realidad administrativa y territorial reconocida en el Estatuto de Autonomía. La modificación tiene, por tanto, un carácter simbólico y técnico.

La Graciosa, la octava isla

La Graciosa, situada al norte de Lanzarote, ya estaba reconocida como parte del Archipiélago en el Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado en 2018. Sin embargo, esa consideración no aparecía todavía en la letra del himno, que mantenía la referencia histórica a siete islas.

La reforma sirve para adaptar uno de los símbolos oficiales de Canarias a esa realidad. Desde ahora, la presencia de La Graciosa no solo aparece en la legislación autonómica, sino también en la canción que representa institucionalmente a las islas.

El cambio también tiene una dimensión identitaria. La Graciosa cuenta con una población estable y una identidad propia dentro del conjunto canario, por lo que la modificación de la letra supone un reconocimiento simbólico para sus habitantes, que estaban esperando algún cambio en este sentido.

Lanzarote / Libre

Ya estaba en vigor

Aunque la modificación aparece publicada en el BOE del 7 de agosto de 2026, no entra en vigor ese mismo día. La Ley 2/2026, de 27 de mayo, ya había sido publicada previamente en el Boletín Oficial de Canarias y comenzó a aplicarse el 28 de mayo, al día siguiente de su publicación.

La publicación estatal tiene ahora una función de difusión y confirmación oficial en el conjunto del ordenamiento jurídico español. Por eso, aunque la noticia se conozca ahora, el cambio legal ya estaba vigente desde finales de mayo. Es decir, esto ha sido solo una confirmación oficial a nivel nacional.

El Parlamento de Canarias aprobó la reforma con el objetivo de incluir expresamente a La Graciosa y mantener la letra alineada con el marco autonómico. La decisión se planteó como una modificación estrictamente textual, sin abrir un debate sobre la música, la estética o el contenido general del himno.